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警授華社耆老自保之道 遇仇恨言語立馬報警

記者胡聲橋／紐約報導
諾格爾(左二)在布碌崙華人社區服務中心，為耆老講解如何保證自身安全。 (記者胡聲橋／攝影)
諾格爾(左二)在布碌崙華人社區服務中心，為耆老講解如何保證自身安全。 (記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人社區服務中心日前邀請市警62分局的警官諾格爾(Eduad Nogol)，為耆老講解如何保證自身安全，如何對仇恨言行做出反應；諾格爾表示，即使遇到最簡單的仇恨言語，也一定要馬上報警。

仇亞犯罪的增加，伴隨著辱華言論也呈上升趨勢，華人社區服務中心負責人羅添福分享，此前有年長者到社區附近公園打太極拳，這時有一幫孩子對著他們喊「中國病毒」，讓他們回中國去，不要待在這裡。

諾格爾表示，只要是仇恨語言，當事人應該馬上向警方報告；他說，雖然辱華言論本身並無法構成逮捕，但只要報案，就會留下案底，一旦事態擴大警方也有所準備。

在日前地鐵槍擊案發生後，許多年長者對坐地鐵和出行都產生恐懼，諾格爾表示，在警方加強巡邏下，民眾不需要太過擔心，但出門時仍應注意，以防萬一。

諾格爾說，走在路上最好不要戴耳機聽音樂，也不要長時間看手機；在地鐵站台等車，盡量遠離月台邊緣，候車時應讓自己處在一個較大的空間內，和人保持適當距離，但也不要站在角落，否則容易落單成為攻擊對象。

除了出行安全，詐騙活動也很猖獗，諾格爾提醒年長者尤其要注意電話詐騙，如果接到聲稱從公用事業公司、國稅局或警察局打來的電話，要斷電斷水、償還債務、交稅金或為親屬朋友交保釋金等，一定要多加小心，多方核實，不要輕易洩露身份。

年長者到銀行用提款機取錢，則要注意旁邊是否有人，刷卡機上是否有可疑裝置，防止錢被搶，密碼被盜。

諾格爾還提到，現在絕大多數的盜車案都是駕駛停車後，沒有熄火鎖車就短暫離開，像是去購物、接孩子，讓竊賊有可乘之機；民眾若開車辦事，即便只是短暫離開，也一定要注意熄火鎖車。

地鐵站 華人 詐騙

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