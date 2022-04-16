我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對烏戰事不如預期迅速 俄官媒：這已是第三次世界大戰

英媒：莫斯科號沉沒 艦上疑有核彈恐釀「斷箭」事故

法拉盛入室盜竊激增 華女被盜近10萬

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛重竊及入室盜竊案激增，圖為109分局警民會。(記者鄭怡嫣／攝影)
法拉盛重竊及入室盜竊案激增，圖為109分局警民會。(記者鄭怡嫣／攝影)

皇后區轄區市警109分局日前召開社區警民會，法拉盛的入室盜竊及重竊案近來激增，其中一名華女民宅被「闖空門」、損失近10萬元損失；市警提醒，許多入室盜竊案是由未鎖門窗引起，提醒民眾外出時也要鎖上門窗。

由於前局長歐康納(John O'Connell)已被調任為曼哈頓中城北區局長，新局長人選有待決定，當晚的警民會由警督凱瑞根(Micheal Kerrigan)主持。

凱瑞根指出，法拉盛一帶的入室盜竊及重竊案近來激增，本月4日至10日間，已發生11起入室盜竊案(Burglary)以及20起重竊案(Gr. Larceny)，比去年同期分別增長五起及七起，在最近28天，共發生37起入室盜竊案與100起重竊案，比去年同期分別飆升54.2%及81.8%。

凱瑞根說，約九成的入室盜竊，是民眾門窗未鎖，讓竊賊有可乘之機，他提醒商家與民眾外出時牢記鎖上門窗，尤其是二樓的門窗，以防竊賊利用梯子或消防通道爬到二樓進入。

本月8日發生在法拉盛緬街(Main St)交59大道附近的一起入室盜竊案，致使一名52歲的華人女性屋主損失近10萬，竊賊趁家中無人，從後院窗戶進入房間，盜走價值共約9萬5000元的物品，其中包括2萬5000元現金、黃金首飾、LV女款包、Coach女款包、Burberry女款包以及一枚鑽戒。

由於案發地點附近的攝像頭有問題，警方無法調取作案時的錄像，該名女屋主也反應，未安裝監控與報警器，罪犯至今仍逍遙法外。

上月27日發生在皇后區白石鎮(Whitestone)147街近17路的華人民宅入室盜竊案，竊賊也以同樣手段「偷家」，兩名嫌犯趁家中無人時從民宅後部進入，竊取了1萬7400元價值的物品，這位華人受害者同樣未裝監控設備。

法拉盛 華人 皇后區

上一則

市民批監視器故障延誤調查 MTA否認

下一則

連署請願 促Citizen程式增中文

延伸閱讀

4萬株齊放 紐約市賞櫻好去處

4萬株齊放 紐約市賞櫻好去處
Lily Ku接任萬通理財法拉盛分行業務總經理負責招聘及培養理財專業團隊

Lily Ku接任萬通理財法拉盛分行業務總經理負責招聘及培養理財專業團隊
閉館2年 法拉盛圖書館4月25日重開

閉館2年 法拉盛圖書館4月25日重開
2華男法拉盛街頭起爭執 1男被BB槍打中

2華男法拉盛街頭起爭執 1男被BB槍打中
法拉盛街頭2華男起爭執 1男被BB彈打中受輕傷

法拉盛街頭2華男起爭執 1男被BB彈打中受輕傷

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)今早8時30分左右發生恐怖槍擊案，造成16人傷，至少十人被槍擊中，其中兩人傷勢嚴重。路透

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

2022-04-12 12:00
日落公園地鐵槍擊案詹姆斯在超過24小時逍遙法外後終於落網。美聯社

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

2022-04-13 14:23
曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔母子死亡。(讀者提供)

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

2022-04-15 08:56
紐約市房屋租賃市場供不應求，租客搶租。(美聯社)

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

2022-04-09 07:32
華裔醫生建議50歲以上符合條件長者、有免疫系統缺陷的人應及時接種第二劑補強針。圖為護士為耆老接種疫苗。(市長辦公室提供)

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

2022-04-10 07:40
地鐵槍擊案現場血跡斑斑，傷者躺在月台地上等候救援。取自臉書

圖輯／紐約地鐵恐怖槍擊 現場遍地血跡宛如煉獄

2022-04-12 12:36

超人氣

更多 >
影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了
獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海
COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元
華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取