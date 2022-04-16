法拉盛入室盜竊激增 華女被盜近10萬

法拉盛重竊及入室盜竊案激增，圖為109分局警民會。(記者鄭怡嫣／攝影)

皇后區 轄區市警109分局日前召開社區警民會，法拉盛 的入室盜竊及重竊案近來激增，其中一名華女民宅被「闖空門」、損失近10萬元損失；市警提醒，許多入室盜竊案是由未鎖門窗引起，提醒民眾外出時也要鎖上門窗。

由於前局長歐康納(John O'Connell)已被調任為曼哈頓中城北區局長，新局長人選有待決定，當晚的警民會由警督凱瑞根(Micheal Kerrigan)主持。

凱瑞根指出，法拉盛一帶的入室盜竊及重竊案近來激增，本月4日至10日間，已發生11起入室盜竊案(Burglary)以及20起重竊案(Gr. Larceny)，比去年同期分別增長五起及七起，在最近28天，共發生37起入室盜竊案與100起重竊案，比去年同期分別飆升54.2%及81.8%。

凱瑞根說，約九成的入室盜竊，是民眾門窗未鎖，讓竊賊有可乘之機，他提醒商家與民眾外出時牢記鎖上門窗，尤其是二樓的門窗，以防竊賊利用梯子或消防通道爬到二樓進入。

本月8日發生在法拉盛緬街(Main St)交59大道附近的一起入室盜竊案，致使一名52歲的華人 女性屋主損失近10萬，竊賊趁家中無人，從後院窗戶進入房間，盜走價值共約9萬5000元的物品，其中包括2萬5000元現金、黃金首飾、LV女款包、Coach女款包、Burberry女款包以及一枚鑽戒。

由於案發地點附近的攝像頭有問題，警方無法調取作案時的錄像，該名女屋主也反應，未安裝監控與報警器，罪犯至今仍逍遙法外。

上月27日發生在皇后區白石鎮(Whitestone)147街近17路的華人民宅入室盜竊案，竊賊也以同樣手段「偷家」，兩名嫌犯趁家中無人時從民宅後部進入，竊取了1萬7400元價值的物品，這位華人受害者同樣未裝監控設備。