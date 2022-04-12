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3青少年白日闖公校 塗鴉種族歧視文字遭通緝

記者鄭怡嫣／紐約報導
三名青少年涉闖入皇后區雷哥公園一所小學，在數個教室內的課桌等表面，塗鴉具種族歧視文字。擷自紐約市警止罪小組推特影片
三名青少年涉闖入皇后區雷哥公園一所小學，在數個教室內的課桌等表面，塗鴉具種族歧視文字。擷自紐約市警止罪小組推特影片

根據市警局12日的最新通報，三名青少年日前闖入位於皇后區雷哥公園(Rego Park)的一所小學，在數個教室內的課桌等表面，塗鴉具有種族歧視性的言語，市警已在網路公布視頻，呼籲知情民眾提供線索。

警方表示，上月26日下午4時左右，三名青少年闖入位於皇后區雷哥公園102街64-35號的175公立學校，進入數間教室，在黑板上塗鴉仇視非洲裔的種族主義言語，其中包括N開頭的侮辱性詞彙。

警方還說，這三名未成年嫌犯是從邊門闖入校園，還在校園內偷走了100元現金和150元的禮品卡，隨後又從同一扇邊門逃逸；市警局仇恨犯罪任務專組(Hate Crime Task Force)正在著手調查此案。

根據警方公布的作案視頻，三名青少年的年齡約10多歲，膚色較淺，身形瘦弱，一名身穿黑色連帽夾克衫、灰色運動褲、球鞋並頭戴一頂深色的棒球帽，第二名身穿灰色連帽衫、黑色運動褲、白色運動鞋，頭戴深色棒球帽，第三名則身穿黑色夾克、深色長褲、白色T恤、白色運動鞋、頭戴深色的棒球帽。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

皇后區 手機 推特

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