3青少年白日闖公校 塗鴉種族歧視文字遭通緝

根據市警局12日的最新通報,三名青少年日前闖入位於皇后區 雷哥公園(Rego Park)的一所小學,在數個教室內的課桌等表面,塗鴉具有種族歧視性的言語,市警已在網路公布視頻,呼籲知情民眾提供線索。

警方表示,上月26日下午4時左右,三名青少年闖入位於皇后區雷哥公園102街64-35號的175公立學校,進入數間教室,在黑板上塗鴉仇視非洲裔的種族主義言語,其中包括N開頭的侮辱性詞彙。

警方還說,這三名未成年嫌犯是從邊門闖入校園,還在校園內偷走了100元現金和150元的禮品卡,隨後又從同一扇邊門逃逸;市警局仇恨犯罪任務專組(Hate Crime Task Force)正在著手調查此案。

根據警方公布的作案視頻,三名青少年的年齡約10多歲,膚色較淺,身形瘦弱,一名身穿黑色連帽夾克衫、灰色運動褲、球鞋並頭戴一頂深色的棒球帽,第二名身穿灰色連帽衫、黑色運動褲、白色運動鞋,頭戴深色棒球帽,第三名則身穿黑色夾克、深色長褲、白色T恤、白色運動鞋、頭戴深色的棒球帽。

警方呼籲知情民眾提供線索,民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477),也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com,或通過手機 發消息至 274637(CRIMES),然後輸入TIP577,或在推特 上@NYPDTips,還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索,消息來源絕對保密。

🚨WANTED-BURGLARY: 3/26/22 at approx. 4PM, inside PS 175, 64-35 102 St @NYPD112PCT Queens. The suspects spray painted anti-black slurs in the classrooms & removed property. Any info call us at 800-577-TIPS or post a tip to https://t.co/TRPPY5zHV2 Reward up to $3,500s pic.twitter.com/16DwtK2Y2E