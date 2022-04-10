知名骨董家 控華女詐騙近20萬元中國古家具

紐約著名骨董拍賣行，遭華女詐騙價值數十萬中國古代家具及器皿。(取自谷歌地圖)

在美國著名電視秀「巡迴鑑寶」(Antiques Roadshow)中的常駐骨董專家基諾(Leigh Keno)近日表示，遭一華人 女子詐騙 了價值數十萬的中國古代家具及器皿。

基諾和他的雙胞胎兄弟萊斯利(Leslie)長期以來都是PBS鑑寶節目嘉賓，二人以家族姓氏在上東區經營著「基諾拍賣 行」(Keno Auctions)；而近日一名華人買家在拿走了價值近20萬的貨品後銷聲匿跡。

基諾表示，該女子本名呂智秀(Chihyu Lu，音譯)，平時自稱為葛蕾絲(Grace Lu)，是骨董行的常客，此前已經有多筆交易紀錄。

近日，呂智秀向基諾表示，想要購置一批骨董家具和裝飾器皿，其中包括一個獸柄青銅酒杯、一幅水墨畫和一個龍雕展示櫃。

這些商品的總價值約為17萬8450元，基諾說，自己先讓呂智秀拿走了這些商品，並允許其過後付款；「我後悔自己竟然讓這一切發生了，我一生都在做這一行，這種情況還是第一次發生。」

根據基諾拍賣行於2021年在州最高法院對呂智秀提起的訴訟，其在2020年7月拿走了約40件商品，支付了4萬5000元，但隨後拒絕償還剩餘的13萬3450萬元。

根據法庭文件，呂智秀表示她曾試圖轉售其中一些商品，但卻被告知是「贗品」。

基諾說，這些物品並不是來自某個特定時期的骨董，而呂智秀在購買前就已經在陳列室裡看過了實物。

在2022年1月的一次拍賣中，呂智秀用另一個名字競標，買下了近一半的拍賣；基諾說，當拍賣行意識到這是同一個人時，勒令她支付全款，然後就再也沒有收到回覆。

而自2020年以來，呂智秀通過Live Auctioneers網站競拍了多家拍賣行出售的價值逾23萬元的骨董商品，但從未完成交易。

在雀兒喜經營骨董行的基倫(David Killen)就是遭呂智秀跑單的商家之一，他表示，一個月前呂智秀以約1萬3000元的價格拍下了一件亞洲藝術品，但她拒絕付款或來取貨。

「在拍賣會上拍得一件物品被認為是簽署了購買它的法律協議。」基倫說，如果再次拍賣，商品本身就會貶值。