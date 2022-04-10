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少年持幽靈槍街頭開火 女高中生斃命

記者張晨／紐約報導
州府才稱「非法槍枝問題州際工作組」初見成效，同日布朗士16歲女高中生就死於街頭槍戰。(市警提供)
州府才稱「非法槍枝問題州際工作組」初見成效，同日布朗士16歲女高中生就死於街頭槍戰。(市警提供)

紐約州市府在打擊槍枝暴力上做出諸多努力，但因此造成的流血死傷似乎並未得到控制；州長霍楚(Kathy Hochul)日前才表示由美東各州聯合成立的「非法槍枝問題州際工作組」(Interstate Task Force on Illegal Guns)收效卓著，8日下午布朗士就再發街頭槍案，16歲少女斃命街頭，17歲槍手9日被捕後遭控企圖謀殺。

警方表示，案件發生在8日下午1時45分左右，幾名南布朗士高中(South Bronx high school)的學生放學回家時，被無辜捲入街頭槍案；導致16歲少女楊博(Angellyh Yambo)胸部中彈身亡，另有兩名學生分別被射中軀幹，送醫後情況穩定。

警方在莫特黑文區聖安大道和東156街的拐角處，發現了至少六枚彈殼，市警接連兩天在案發地召開了記者會，並於9日將17歲的槍手瑞安(Jeremiah Ryan)逮捕；案發時瑞安正和另外四人爭吵，對方一人做出了要拿武器的動作，這才促使瑞安拔槍射擊。

市警兇案組警探和犯罪現場小組在9日凌晨對瑞安住家執行了搜查令，並帶走了四大包證據；而瑞安作案的手槍，據信是一把查無來源的幽靈槍。

消息人士稱，瑞安目前被控謀殺未遂和非法持有武器，但他並非幫派成員，而是誤入歧途；至於他如何得到的手槍，警方還在做進一步調查。

事實上就在同一日，霍楚剛剛宣布，美東各州此前成立「非法槍枝問題州際工作組」成績顯著——稱執法人員在過去兩個月裡，已查獲了1753把非法槍枝。

「太多人已經因為非法武器而喪命，「我們要盡一切可能杜絕非法武器，我們有這樣的責任。」她說。

除紐約州外，參與該工作組的還有羅德島州、康州、佛蒙特、俄亥俄、麻州、賓州、新澤西和新罕布夏州；霍楚指出，工作組將建立信息共享系統，找到情報和策略分享渠道，促進各州檢察官和執法機構合作。

根據市警數據，從今年1月1日到本周，警方共繳獲了131支幽靈槍，比去年同期的29支增加了351%。

霍楚 布朗士 紐約州

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