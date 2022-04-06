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恐怖地鐵…中年男遭刺頸 13歲少年眼被打裂

記者胡聲橋／紐約報導
圖中男子在行駛於布碌崙的L線地鐵上襲擊一名13歲男孩，致其眼部開裂。(警方提供)
圖中男子在行駛於布碌崙的L線地鐵上襲擊一名13歲男孩，致其眼部開裂。(警方提供)

紐約市地鐵內的暴力案件繼續接二連三；5日上午，一名男子在華爾街地鐵站內被刀刺傷；另一名男子因為攜帶槍枝進入地鐵被拘捕；另有一名13歲男孩日前在地鐵車廂無故被打，眼部開裂。

5日清晨6時10分左右，在北向行駛的4號線地鐵上，一名40多歲的中年男子與另一名大約30歲的男子發生爭執，地鐵到了曼哈頓下城華爾街站後，兩人都下了車，在地鐵站內的樓梯上，30歲的男子用一把裁紙刀刺傷了40多歲男子的頸部。受害者被送進表維醫院(Bellevue Hospital)救治，沒有生命危險，嫌犯沿百老匯大道逃走。

警方表示，嫌犯為一名非洲裔男性，大約30歲，身高6呎2吋至6呎4吋，作案時頭戴藍色滑雪面具，身穿橙色和灰色的連帽衫，手裡拿著一把裁紙刀。

5日凌晨，幾名大都會運輸署(MTA)的員工在乘坐向北開行的4號線地鐵時，發現同一車廂的一名乘客腰帶上掛著一把槍；大約4時15分，MTA的員工將此事報告警方；地鐵開到125街停了下來，警察趕來拘捕了這名攜帶槍枝的男子。因為這起事件，4號線地鐵早晨的服務有所延誤。

3月16日下午大約3時40分，一名13歲的男孩在布碌崙乘坐南向行駛的L線地鐵到達哈爾西街站(Halsey Street station)時，被一名身分不明的男子用銅指節擊打面部，使這名男孩的眼部出現裂痕。襲擊發生後，嫌犯走出地鐵車廂，隨後走進了同一列車的後面一節車廂，然後去向不明；受害者未在現場尋求治療。

警方5日公布從大都會運輸署(MTA)獲得的嫌犯視頻和照片；警方描述嫌犯為30多歲的男子，身高6呎2吋，身材偏瘦，最後一次被看到時身穿米色運動衫、藍色牛仔褲，腳穿一雙白色和橙色相間的運動鞋。

警方呼籲民眾看到與嫌犯影像特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵站 MTA 大都會

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