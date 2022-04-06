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連打7名亞裔女 白人遊民被訴13罪

記者顏嘉瑩／紐約報導
今年2月底在曼哈頓連續襲擊七名亞裔女性的扎榮茨，日前被起訴，面臨13項控罪。(取自Instagram)
今年2月底在曼哈頓連續襲擊七名亞裔女性的扎榮茨，日前被起訴，面臨13項控罪。(取自Instagram)

今年2月底在曼哈頓下城連續攻擊七名亞裔女性的佛州白人遊民扎榮茨(Steven Zajonc)，日前由曼哈頓地區檢察官正式對其提出起訴，他將面臨仇恨犯罪的六項三級襲擊重罪，以及輕罪仇恨犯罪(misdemeanor hate crime)類別的七項二級嚴重騷擾(Aggravated Harassment)等13項罪名。

根據起訴書和法庭紀錄，扎榮茨於今年2月27日傍晚約6時，在曼哈頓下東城東豪斯頓街(East Houston St.)到東30間之間，對四名華裔三名韓裔共七名亞裔女性進行「一系列」的無端襲擊，其中多次扎榮茨從後面接近受害女性，並用拳頭或手肘打她們的臉並逃離現場；最後一起發生在當天晚上8時30分至9時間，扎榮茨在百老匯和東8街附近將一名受害女性推倒在地。

起訴書表示，在一系列的襲擊中，有六名受害者受傷，傷勢包括流血撕裂傷和臉上的瘀傷，還有一名受害者被打昏至腦震盪送醫治療；襲擊發生後警方公布監視器畫面，最後扎榮茨在位於中城的紐約公共圖書館被其中一名警衛認出，於3月2日被警方拘捕，不過當時該警衛還曾表示，扎榮茨常去圖書館，但性格內向，從不惹麻煩。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)表示，由於嫌犯仇恨亞裔，這七名亞裔女性遭到襲擊，這樣的案件再次提醒大眾，紐約市的亞裔社區、尤其是亞裔女性繼續面臨恐懼，扎榮茨的攻擊中，除了這些受害人的種族之外，沒有其他犯案原因；據了解，該辦公室目前還有27起與亞裔相關的仇恨犯罪案。

白艾榮說，此次起訴是該辦公市與紐約市警仇恨犯罪小組(Hate Crimes Task Force)合作的結果，對於案情推進至關重要的是，這些證人和反對仇恨犯罪的受害者挺身而出，提供幫助；他呼籲，若有民眾遭遇仇恨犯罪或目擊，無論移民身分為何，都可向該辦公室舉報，民眾可撥打熱線(212)335-3100。

亞裔 仇恨犯罪 曼哈頓

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