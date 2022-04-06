布碌崙華嫗被捅 嫌犯確認為亞裔

該名男子涉嫌在8大道刺傷一名7旬華嫗，警方呼籲民眾提供線索。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園8大道 一名七旬華嫗遭人刺傷案，曾因警方調查顯示是亞裔 所為，但受害者堅稱是遭白人攻擊，一度陷入困惑；轄區市警72分局5日確認嫌犯是一名亞裔男子，並發出影像進行通緝，呼籲知情民眾提供線索。

3月30日下午1時左右，家住8大道交53街附近的70歲華婦林梅(Lin, Mei，姓名皆音譯)離家到附近藥房取藥，往7大道方向走時，突然身後被人捅了一刀；她被送往信義會醫療中心(Lutheran Medical Center)搶救，傷口雖然不深，但右腎被刺穿，進行手術後無性命危險。

案發後受害者堅稱是遭膚色淺白的外族裔男子所傷，但警方派來市警仇恨犯罪小組(Hate Crimes Task Force)介入調查後，從截取的監控錄像發現行刺的人很有可能是一名亞裔男子，而且是華裔；根據通緝圖，男子身穿黑色羽絨外套、深色長褲，戴著淺色口罩、黑髮。

若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。