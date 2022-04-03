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護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

記者張心／紐約報導
紐約市皇后區一名女護士在Tinder相親軟體結實了約會對象，遭騙回家後被毆打勒死。(Getty Images)
紐約市皇后區一名女護士在Tinder相親軟體結實了約會對象，遭騙回家後被毆打勒死。(Getty Images)

皇后區女護士斯圖爾特(Samantha Stewart)在Tinder相親軟體認識了約會對象德雷頓(Danueal Drayton)，遭騙回家後被德雷頓毆打勒死，兇手姦汙了被害者的屍體後逃往加州；皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)1日以謀殺、性侵等18項罪名起訴德雷頓，若被定罪，將面臨入獄25年至終身監禁。

根據皇后區檢方報告，29歲的受害人斯圖爾特在Tinder結識了約會對象德雷頓，2018年7月16日，兩人在一同返回斯圖爾特位於皇后區春田花園(Springfield Gardens)的家後，德雷頓毆打並勒死了斯圖爾特，隨後與屍體發生了性行為。

凱茲表示，2018年7月17日，受害人的兄弟在死者住處發現斯圖爾特的屍體被裹在毯子裡，丟落在臥室角落的地板上。檢方發現德雷頓盜走了受害人的信用卡，並乘坐一輛白色麵包車逃離犯罪現場，一天後出現在甘迺迪國際機場(JFK)，用受害人的信用卡買了一張前往加州的機票；2018年7月24日，德雷頓在洛杉磯被紐約市警察局拘捕。

「這是一起殘忍的案件，利用相親軟體作案，讓用戶們感到恐懼。」凱茲表示，受害人是被兇嫌以「約會」為名欺騙，殊不知對方是一個性侵罪犯，「我們決定以謀殺、性侵、盜竊等18項罪名起訴德雷頓，若在5月23日定罪，兇嫌將面臨入獄25年至終身監禁。」

皇后區 性侵 加州

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