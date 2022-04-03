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7旬華嫗稱遭白人刺傷 警公布嫌犯為亞裔男

記者顏潔恩／紐約報導
警方向案發現場附近的住戶詢問監控錄像。(記者顏潔恩/攝影)
警方向案發現場附近的住戶詢問監控錄像。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園8大道一名七旬華嫗日前走在路上，突遭一名陌生男子從身後捅一刀，刺穿右腎臟；轄區市警72分局2日公布，嫌犯是一名亞裔男子，故未再以仇恨犯罪展開調查；不過受害者卻堅稱嫌犯是白人男子，希望鄰居們能提供監控，協助警方調查。

3月30日下午1時左右，家住8大道交53街附近的70歲華婦林梅(Lin, Mei，姓名皆音譯)離家到附近藥房取藥，往7大道方向走時，突然身後莫名被人捅了一刀；她被送往信義會醫療中心(Lutheran Medical Center)搶救，傷口雖然不深，但右腎臟被刺穿，進行手術後無性命危險。

案發後受害者向警方表示嫌犯是膚色較淺的外族裔男子，促使警方派來市警仇恨犯罪小組(Hate Crimes Task Force)介入調查；2日一名警方消息透露，取得監控錄像發現行刺的是一名亞裔男子、並非其他族裔，排除了仇恨犯罪的可能，但目前仍未有其他具體內情，還需拘捕嫌犯才能找出他下手的動機。

林梅通過姪女表示，被捅後她意識仍然清醒，往後看發現對方持著一把長刀，目測是20幾歲的白人男子，身穿黑色羽絨服；受害者指出，嫌犯往7大道方向跑時曾停下來回頭望她一眼，也讓她確定對方是外族裔，希望附近的人若監控錄像有捕抓到此人，立即提供給警方調查。

受害人姪女林女士也說，雖警方指出是亞裔所為，但受害者並沒有與人結仇，「只是普通的老人家」，也希望能看到警方搜到的視頻，還他們一個真相。

若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

亞裔 仇恨犯罪 8大道

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