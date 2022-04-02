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遭俄軍射擊身亡 烏克蘭攝影記者戰火中殉職

日落公園7旬華嫗被刺案 嫌犯為亞裔男 警排除仇恨犯罪

記者顏潔恩／紐約報導
老婦被刺後在現場留下血跡。(記者顏潔恩/攝影)
老婦被刺後在現場留下血跡。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園8大道一名七旬華嫗日前走在路上，突遭一名陌生男子從身後捅一刀，刺穿右腎臟；轄區市警72分局2日獲新證據，顯示嫌犯是一名亞裔男子，且很有可能是華裔，未再以仇恨犯罪展開調查。

3月30日下午1時左右，家住7、8大道53街的70歲華婦林梅(Lin, Mei，姓名皆音譯)離家到附近藥房取藥，往7大道方向走時，突然身後莫名被人捅了一刀；她被送往信義會醫療中心(Lutheran Medical Center)搶救，傷口雖然不深，但右腎臟被刺穿，進行手術後無性命危險。

案發時因嫌犯從受害者身後下手，林梅未能看清對方的樣貌，剛開始向警方透露以為是膚色偏淺的白人或西語裔，派來市警仇恨犯罪小組(Hate Crimes Task Force)來調查此案；受害者還說，對方從頭到尾沒有跟她說上一句話，也沒有打劫自己的財物。

經過幾日的調查，警方取得監控錄像後發現行刺的是一名亞裔男子，並非是外族裔，排除了仇恨犯罪的可能；但目前仍未有其他具體的內情，還需逮捕嫌犯才能找出他下手的動機，呼籲知情民眾提供線索。

若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

警方向案發現場附近的住戶詢問監控錄像。(記者顏潔恩/攝影)
警方向案發現場附近的住戶詢問監控錄像。(記者顏潔恩/攝影)

仇恨犯罪 亞裔 8大道

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