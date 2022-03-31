布碌崙無頭女屍案 83歲嫌過堂拒認罪

83歲的連環殺手馬賽林是一名變性人。(法院提供)

涉嫌殺害並肢解66歲女伴的83歲變性人馬賽林(Harvey Marcelin)，30日在布碌崙 刑事法院過堂，控犯一級和二級謀殺、篡改物證和藏匿屍體等罪名，若罪名成立，最高刑期為終身監禁、不得假釋；但馬賽林的代表律師Andrew Friedman說，他的當事人堅持認為自己無辜。

馬塞林是一名變性人，也是已兩次被定罪的殺手，當日穿著橙色的囚服和長袖外套出庭，雙手被銬在背後，在過堂時沒有說話。

檢方指控馬賽林殺害了68歲的萊登(Susan Leyden)。本月初，人們在布碌崙街頭發現了萊登被肢解的軀幹和一條腿；監控錄像顯示，萊登於2月27日進入馬塞林在紐約東區的公寓後就再也沒人看到她出來。

檢察官 稱，馬塞林丟棄了一個裝有萊登軀幹的黑色購物袋，警方後來在他的公寓裡發現了萊登的頭部和其他肢體，還有血跡、清潔用品、一把錘子和裝電鋸的盒子；驗屍官確定，萊登頭部受到鈍器打擊，身體也有其他傷害。

1963年10月16日，馬賽林在曼哈頓 被判定犯有一級謀殺罪，同年被判處20年刑期至終身監禁，於1984年5月獲准假釋；他在出獄不到一年後，又因刺死另一名同居女友而再次被捕，被判定一級過失殺人罪，被判六至12年刑期，於2019 年8月獲釋。