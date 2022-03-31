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槍擊港遊客嫌犯被捕 重罪累累

記者張晨／紐約報導
賈墨在社群媒體上的照片中常帶著這塊奢華腕表。(取自Instagram)
賈墨在社群媒體上的照片中常帶著這塊奢華腕表。(取自Instagram)

一名現居香港虛擬貨幣專家日前到紐約市旅行，疑因戴著價值數十萬元的名表遭歹徒盯上，在下榻的曼哈頓酒店前遭人槍擊；警方30日證實嫌犯已落網，為35歲的假釋犯歐文斯(Nathaniel Owens)，被以謀殺未遂、搶劫、攻擊以及非法持有武器等罪名移送法辦。

33歲的法裔虛擬貨幣專家賈墨(Pierrick Jamaux)在本月中旬從香港到紐約旅行，手戴價值數十萬元的瑞士頂級手表品牌理查德米勒(Richard Mille)表；他於18日晚回到位於第三大道交東50街的阿菲尼亞五十套房酒店(Fifty Hotel & Suites by Affinia)時，遭歐文斯開槍射中腿部、腹股溝，最後歹徒未能得逞，便逃離了現場。

警方表示，歐文斯已經被捕並移送法辦，他此前至少有十次被捕紀錄，包括非法持有毒品、人身攻擊和非法持有武器。

賈墨表示，他對於歹徒的身分毫不知情，只知其動機是「為了搶走手表」；他說，「有人知道我有那塊手表，也有人知道我會在那個時候回到酒店。」

案發時，賈墨26歲的模特妻子瓦茨(Sarah Watts)上前阻止歐文斯採取進一步攻擊，才令其未能得逞；後來賈墨也在社群媒體Instagram上分享了妻子在危難發生時的反應。

「如果沒有你的愛和照顧，我永遠也不會走出重症監護室。」他在談到自己於表維醫院進行康復治療時寫道。

虛擬貨幣 香港 社群媒體

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