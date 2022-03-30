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下東城隧道執法 遊民威脅警員

記者張晨／紐約報導
下東城隧道非法居住遊民揮電線威脅警員，遭噴胡椒噴霧逮捕。(記者張晨/攝影)
下東城隧道非法居住遊民揮電線威脅警員，遭噴胡椒噴霧逮捕。(記者張晨/攝影)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)日前誓言要在兩周內拆除所有自建的遊民窩棚，卻阻力重重，在地鐵系統中就有許多遊民設營駐紮；近日市警在下東城地蘭西街/艾塞克斯街站(Delancey Street/Essex Street)站隧道執法時，遭一遊民揮舞電線威脅，最後警員不得不向其噴射胡椒噴霧後逮捕。

市警捷運局局長威爾科克斯(Jason Wilcox)本周在大都會捷運署(MTA)的董事會上表示，市警18日在地鐵隧道進行遊民清理時，發現了一個「利用缺口空間搭建造了窩棚居住」的人。

隨後在對此處非法營地做出回應時，這名45歲遊民桑切斯(Anthony Sanchez)開始揮舞電線，試圖逼退警察；威爾科克斯指出，由於隧道內電纜縱橫情況複雜，執法也受到了諸多限制，不得不用警棍對峙，接著再使用胡椒噴霧，才得以將該遊民逮捕。

桑切斯現被控非法入侵和威脅，但威爾科克斯表示，這只是許多在地鐵隧道中紮營的遊民中一員；「紐約地鐵錯綜複雜，而這些人居住在隧道以及坑道的深處，他們比警員更熟悉周圍環境，如何正確且安全的執法，將成為今後的重點。」

大都會運輸署官員和遊民服務人員表示，本月早些時候，他們在地鐵隧道中發現了29個非法自建營地，另在車站內發現了89個。

隨著紐約市犯罪率上升和一系列致死攻擊案發生，遊民問題也隨之成為關注重點，但多年來，這些盤踞在陰暗角落裡的人群一直因心理健康服務不足而陷入危機。

官方估計紐約市住在公園和街道上的遊民人數估計在1100人左右，不過這一數字可能被嚴重低估。

遊民 地鐵 紐約市

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