華埠槍響 非裔青年子彈穿頸

曼哈頓華埠28日晚發生一起槍擊 案件,一19歲的非洲裔青年遭人用槍擊中頸部,現場鮮血滿地;警員在現場找到了至少三枚彈殼;現場監視器畫面顯示,受害者在被槍擊前,正在追逐一輛駛離現場的汽車 ,具體案發原因警方仍在調查。

警方表示,案件發生在當晚10時25分左右,轄區市警五分局接到報案稱在茂比利街(Mulberry St.)和堅尼路的拐角處有一名男子「耳朵流血」,但警方到達現場後聽到受害者大喊「我中彈了!快送我去醫院!」(Get me to the hospital! I've been shot!),隨之看到鮮血滿地。

警方表示,子彈打進男子的頸部,然後從耳後穿出,他被送往表維醫院(Bellevue Hospital)搶救,沒有生命危險。

警方在堅尼路以北茂比利街的Caffe De La Venizia外發現了至少三個彈殼,但那裡的員工表示,並不知道大街上發生了槍擊案,直到警察進來告知。

案發原因目前仍在調查中,與受害者同行的還有另一名男子,但警方表示,他拒絕回答警方的提問;根據案發地附近監控顯示,看到受害者中彈後追逐一輛駛離現場的汽車。

警方呼籲民眾,若知曉此案相關線索者,可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477),也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com,或透過手機 發消息至 274637(CRIMES),然後輸入TIP577,或在推特上@NYPDTips,還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索,消息來源絕對保密。