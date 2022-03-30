華埠槍響 非裔青年子彈穿頸

案發地附近被警戒線封鎖。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠28日晚發生一起槍擊 案件，一19歲的非洲裔青年遭人用槍擊中頸部，現場鮮血滿地；警員在現場找到了至少三枚彈殼；現場監視器畫面顯示，受害者在被槍擊前，正在追逐一輛駛離現場的汽車 ，具體案發原因警方仍在調查。

(影音來源：記者張晨)

警方表示，案件發生在當晚10時25分左右，轄區市警五分局接到報案稱在茂比利街(Mulberry St.)和堅尼路的拐角處有一名男子「耳朵流血」，但警方到達現場後聽到受害者大喊「我中彈了！快送我去醫院！」(Get me to the hospital! I've been shot!)，隨之看到鮮血滿地。

警方表示，子彈打進男子的頸部，然後從耳後穿出，他被送往表維醫院(Bellevue Hospital)搶救，沒有生命危險。

警方在堅尼路以北茂比利街的Caffe De La Venizia外發現了至少三個彈殼，但那裡的員工表示，並不知道大街上發生了槍擊案，直到警察進來告知。

案發原因目前仍在調查中，與受害者同行的還有另一名男子，但警方表示，他拒絕回答警方的提問；根據案發地附近監控顯示，看到受害者中彈後追逐一輛駛離現場的汽車。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。