紐約市地鐵攻擊案頻發 乘務員遭不明物砸臉

紐約市地鐵系統連續兩日發生多起攻擊案，警方進行調查。(MTA提供)

紐約市地鐵系統連續兩日發生多起攻擊案，其中一起發生在曼哈頓華埠 的地鐵站 內，一名不知名民眾朝著Q線地鐵乘務員的臉上丟橡膠物品，另一起則疑似是兩名男子發生口角後衝突升級，導致受害人腹部遭刺；還有一起則是一名18歲少女走在地鐵站內，突從後方遭人抓住，揮拳毆打。

根據市警表示，27日下午約4時30分，一輛往北的Q線地鐵停靠在華埠堅尼路(Canal St.)月台，當列車門開啟時，一名不知名的民眾朝著乘務員的臉上丟橡膠物品後逃離。

所幸該名乘務員並未遭受皮肉傷，繼續工作直到列車抵達終點站96街後，才向大都會運輸署(MTA)回報自己遭到攻擊，並到鄰近醫院檢查傷勢；警方目前正在調閱現場監視器畫面，並循線調查。

紐約市地鐵系統連續兩日發生多起攻擊案，警方正在調查。(記者顏嘉瑩／攝影)

另一起案件則是發生在同日晚11時30分的哈林區，當時一輛北向3號列車正在駛進148街地鐵站，41歲的受害人疑似在列車上與另一名乘客發生口角，該名乘客隨即持不知名物體朝著受害人的腹部猛刺，並趁著地鐵到站停靠時逃離現場。

受害人在被送往醫院治療後目前狀況穩定；警方至今仍在調查，未有任何人被捕。

還有一起則發生在28日凌晨約4時，一名18歲少女在曼哈頓14街地鐵站的第六大道與第七大道行人通道內，走到一半突然遭到陌生人從後方抓住，並多次揮拳朝她面部毆打。

警方表示，該名嫌犯並沒有使用武器，或是毆打少女後搶劫，反而在打人後立刻逃離現場；該名少女面部則有劃傷，被送往鄰近醫院救治。