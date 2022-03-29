布碌崙 華人攻擊案連兩起

42歲的華男與39歲室友在位於64街969號的公寓樓內引發肢體衝突。(取自谷歌地圖)

根據布碌崙(布魯克林)市警68分局消息，日前轄區內發生兩起涉及華人 的攻擊案件，其中一名居住在8大道附近的華男 返家時，被喝醉酒的室友威脅性命；兩人隨即引發肢體衝突，不久後警方抵達現場逮捕男子，受害者要求申請人身保護令。

資料消息，以上案件發生於上個月27日晚9時10分左右，在位於64街969號的公寓樓內，42歲的華男當時剛回到家，便發現在客廳喝得大醉醺醺的39歲華裔男室友；在毫無理由的情況下，室友開始朝著自己無禮大聲叫喊，並揚言「我要殺了你。」

室友接著拿起玻璃酒瓶，往男子的左手臂砸下去，導致他血流不止、之後也留下瘀痕，受害者認為，室友就是有意要令自己受傷；不久後68分局警員接報抵達現場，將室友帶到警局協助調查，受害者表示感到不安全、不想再與對方同住，要求申請人身保護令，不准室友以任何形式再接觸自己。

第二起案件也發生在上月27日晚7時許，在位於14大道交63街的一間華人經營店鋪內；當時一名華男走進店裡，向67歲的華裔店主威脅表示，一名他們共同認識的人不再欠店主錢，叫他不要再向此人追討債務。

店主回應表示，這不可能發生，此人的債務依然有效；語畢該名華男就動手打人，一拳擊中店主的胸口、並用腳踢他的生殖器官，引發劇烈疼痛，男子後來便逃離現場。

受害者稍後向警方表示，男子屢次表示自己與黑幫有關係，威脅他要聽話；面對警方的提問，他表示不確定當時男子身上是否有配槍或是攜帶其他武器。

警方目前已對此展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。