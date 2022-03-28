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不滿服務上演全武行 女顧客揮拳毆打中餐館員工

記者顏嘉瑩／紐約報導
女顧客因不滿中餐館服務，揮拳毆打餐館女員工。(警方提供)
女顧客因不滿中餐館服務，揮拳毆打餐館女員工。(警方提供)

布朗士區的一間中餐館，日前發生一起女顧客因不滿服務，揮拳毆打員工的案件；警方公布該名打人顧客的照片，呼籲知情者提供線索。

影音來源：市警提供

根據警方消息，本月7日下午約2時15分，在布朗士白原路(White Plaine Rd.)2232號的「China Mia」中餐館發生攻擊案；一名女性顧客向該店一名33歲女員工抱怨餐館服務，隨後發展成為言語攻擊。

隨後該名女顧客將衝突再次升級，根據警方公布現場畫面，衝突發生時，該名女顧客突然快速繞著食物台，從後方追著受害員工，接著握拳多次朝該名員工頭部毆打，接著離開餐館；由於受傷不重，該名員工拒絕接受醫療救治。

警方描述，打人的女顧客為淺色皮膚，年約20多歲，身高5呎5吋、體重約150磅，黑髮綁馬尾，最後一次被看到時，身穿灰色運動衫、灰色運動褲和白色球鞋。

布朗士轄區49分局已對此立案並展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布朗士 手機 中餐館

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