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港觀光客遭槍擊 受害人：疑戴名表被歹徒盯上埋伏

記者顏嘉瑩／紐約報導
在賈墨的Instagram上，可看到他戴著價值數十萬元的名表。(取自Pierrick Jamaux個人Instagram)
在賈墨的Instagram上，可看到他戴著價值數十萬元的名表。(取自Pierrick Jamaux個人Instagram)

住在香港虛擬貨幣專家日前到紐約市旅行，疑似是戴著價值數十萬元的名表遭到歹徒盯上，在下榻的曼哈頓酒店門口遭人槍擊，腿部中彈；日前他在接受採訪時表示，不清楚歹徒身分及動機，但懷疑歹徒知道他手表價值以及返回酒店的時間，才能事前到門口埋伏，而警方目前也正在進行偵辦。

該名33歲、現居香港的法裔虛擬貨幣專家賈墨(Pierrick Jamaux)，在本月中旬從香港到紐約旅行，手戴價值數十萬元的瑞士頂級手表品牌理查德米勒(Richard Mille)表；他在18日晚回到位於曼哈頓的酒店門口時，遭人多次持槍射擊腿部並中彈，最後歹徒未得逞便逃離現場。

賈墨對於歹徒身分絲毫沒有頭緒，只知道他們的動機是為了搶走手表；賈墨表示，從未想過會在紐約市碰到如此遭遇，「在其他國家，有可能」，他說：「嫌犯知道我有這款手表，也知道我會在那個時間返回酒店，剩下的就交給警方處理。」

中彈後目前仍在表維醫院接受治療的賈墨，經常在個人Instagram帳戶上分享與妻子的享樂生活，其中照片可見他手上戴的名表；據了解，他是「Hi」網路銀行平台的創始人，根據該平台介紹，是「用於儲蓄、投資和支付的加密貨幣交易所和流動銀行的應用程式」。

警方表示，18日凌晨約4時15分，賈墨與妻子和友人離開位於西39街的「Sapphire 39」脫衣酒吧，搭乘優步(Uber)回到位於中城東50街155號的酒店門口，一下車歹徒馬上出現，要求他交出手表，在他未反應過來前就開槍射擊，導致他腿部多處中彈，現場發現五個彈殼；根據最新調查進度，開槍歹徒作案後回到一輛四門BMW轎車上，身旁還有一名女性陪同。

虛擬貨幣 香港 紐約市

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