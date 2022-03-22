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墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

88歲亞裔老人 法拉盛車禍亡

記者鄭怡嫣／紐約報導

一位88歲的亞裔老人，日前在他位於皇后區法拉盛的住宅附近被汽車撞死。

警方21日表示，本月11日晚9時20分左右，一輛2018款的本田飛度(Honda Fit)在行經北方大道(Northern Blvd)近147街時，撞倒了88歲的亞裔老人宋托馬斯(Thomas Soong, 姓名皆音譯)，三日後傷重離世。

警方說，車禍發生時，52歲的肇事司機正準備離開位於北方大道146-13號韓國餐廳「Butcher's Cut」的停車場，在左轉彎進入北方大道向東行駛時，撞上了在行車道上走路的宋托馬斯。警方趕到現場時，宋托馬斯頭部受傷、躺倒在地，之後被送往紐約長老會皇后醫院(New York-Presbyterian Queens Hospital)，始終未脫離危險狀態，於本月14日下午6時被醫生宣告死亡。

警方表示，市警局的公路車禍調查小組仍在調查這起事故，事故發生後，司機留在現場，警方未拘捕任何人。

據悉，宋托馬斯的住宅距離事故發生地僅一個街區，他並無子嗣；鄰居表示這位長者平時十分活躍，每年都在位於158街35-60號的St. Andrews Avellino天主教堂義務幫助民眾投票。

車禍 亞裔 法拉盛

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