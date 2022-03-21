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88歲亞裔老人 法拉盛街頭遭車撞亡

記者鄭怡嫣／紐約報導

根據警方的最新通報，一位88歲的亞裔老人日前在他位於皇后區法拉盛的家宅附近被車撞亡。

警方21日表示，本月11日晚9時20分左右，一輛2018款的本田飛度(Honda Fit)在行經北方大道(Northern Blvd)近147街時，撞倒了88歲的亞裔老人宋托馬斯(Thomas Soong, 姓名皆音譯)，三日後他因重傷不治身亡。

警方說，當時，這名52歲的司機正準備離開位於北方大道146-13號韓國餐廳「Butcher's Cut」的停車場，在左轉彎進入北方大道向東行駛時，他撞上了在行車道上走路的宋托馬斯，警方趕到現場時，宋托馬斯頭部受傷、躺倒在地，之後被送往紐約長老會皇后醫院(New York-Presbyterian Queens Hospital)，始終未脫離危險狀態，後在本月14日下午6時宣告死亡。

警方表示，市警局的公路車禍調查小組仍在調查這起事故，事故發生後，司機留在現場，警方未逮捕任何人。

據悉，宋托馬斯的家宅距離事故發生地僅一街區之遠，他並無子息，鄰居表示這位長者平時十分活躍，經常在位於158街35-60號的St. Andrews Avellino天主教堂義務幫助民眾投票。

亞裔 車禍 法拉盛

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