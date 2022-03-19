班森賀身分盜竊頻傳 5華人遭各類手法受害

紐約市華人頻成為失業金遭盜刷的受害者。圖為來自法拉盛的受害者展示盜刷紀錄。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)班森賀一個月來連爆多宗身分盜竊案，至少五名華人受害者，其中一名華女 損失逾25萬元；警方表示欺詐者的手法各式各樣，呼籲民眾提高警惕。

Blackhawk作為紐約州勞工廳發放失業補助金的合作金融機構，日前可能遭黑客入侵，造成用戶資料外洩，紐約市不少華人的卡遭盜用；根據62分局紀錄，一名53歲華婦於2月8日發現補助卡的一筆2144元被領走，期間卡都在身上，她能看到被盜走的錢在多個布魯克林的商店的消費紀錄。

另名50歲華婦也在本月10日報案指出，上個月發現補助卡的一筆5157元被人非法盜用，嫌犯在Bay Parkway的大通銀行(Chase Bank)領走了這筆錢；受害者在紀錄上看到對方隨後在加州West Covina的百思買(Best Buy)消費，62分局警探目前已聯繫州勞工廳配合調查。

第三宗案件中，35歲的華女淪為手機 卡偷換詐騙 (SIM Swap)的受害者，詐騙分子利用她的身分文件，向T-Mobile公司宣稱手機遺失後將號碼移植到新的手機卡，再進行認證碼獲當事人的私人訊息；嫌犯最終利用這些信息撥電給受害者使用的發現者銀行(Discover Bank)，將一筆25萬元電匯至兩個陌生帳戶，損失慘重，聯邦調查局(FBI)目前已介入調查。

第四宗案件中，47歲的華男於本月4日晚7時30分將汽車停在80街1859號住家門前，未將車門上鎖，隔天早上10時接到信用卡公司的來電，稱他的卡遭到盜用；他立即返回車內檢查，發現錢包不翼而飛，竊賊在Walmart及Target網路消費的交易並未通過，警員已獲得監控錄像，正在調查當中。

最後，66歲華婦本月7日收到提供技術維修服務的「技客小隊」(Geek Squad)的電郵，指導她登錄其富國銀行(Wells Fargo)的網站以獲得一筆資金，受害者給予對方遠程操控電腦的權利，對方最終將她銀行戶口裡的錢轉至其他帳戶；在詐騙者的遊說下，受害者也將一筆1萬4600元的錢從大通銀行領出來，並寄給一名叫作Toliam Oliver的男子。

班森賀居民頻成身分盜竊的受害者，警方提醒犯罪集團的詐騙手法多樣，時刻尋找犯案機會；呼籲民眾要妥善保管重要信件，並定時檢查銀行信息，與銀行商量加強安全防範的方法等。