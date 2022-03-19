父子在哈林區遭飛車黨拖出車圍毆 警緝嫌犯

涉嫌圍毆一對父子的飛車黨成員。(市警提供)

曼哈頓 哈林區(Harlem)日前發生一起飛車黨圍毆案件，光天化日下一對父子開車時與飛車黨起衝突，遭一群人追趕和包圍，最終被拖出車外毆打；市警日前公布監控錄像，呼籲知情民眾提供線索。

飛車黨將汽車包圍，把受害者從車內拖出來毆打。(市警提供)

案件發生於15日下午4時50分左右，在哈林區Saint Nicholas Terrace交西127街路口處；監控錄像顯示，64歲男子以及35歲兒子當時坐在一輛深色轎車內，汽車 停在路邊，突然一群騎著摩托車的黨夥快速停靠在汽車旁邊，下車騷擾兩人。

涉嫌圍毆一對父子的飛車黨成員。(市警提供)

不久後，兩名受害者被一群人從車內拖出大街，推倒在地被惡狠狠地毆打，飛車黨最終搶走他們身上150元現金，往西127街西向逃逸；受害者被送往西奈山聖盧克醫院(Mount Sinai St. Luke's Hospital)治療，情況穩定。

該名兒子17日接受採訪表示，在Frederick Douglass Boulevard交西127街路口時，其中一名騎士沿著交通燈反方向行駛，在闖紅燈時撞到他們的車子；開車的父親看見對方人多勢眾，陷入恐慌，持續駕駛了兩條街，之後就被飛車黨追上。

飛車黨將汽車包圍，把受害者從車內拖出來毆打。(市警提供)

其中一人打破駕駛座的窗口，把車門拉開後攻擊其父親；兒子表示自身傷勢還好，但非常擔心受到腦震盪的父親，「當時發生的只是一個意外，何必攻擊長者呢？」，他透露當時對方約有十人，希望嫌犯趕緊落網，還父親一個公道。

涉嫌圍毆一對父子的飛車黨成員。(市警提供)

紐約市飛車黨與市民發生衝突事件時有發生，2013年一名華裔駕駛艾利先‧連(Alexian Lien)開車載著妻女在曼哈頓高速公路行駛時，就遭到飛車黨包圍攻擊；連為保護妻小，急於逃走時輾過一名摩托車手，遭到其他人窮追不捨，最終將車包圍在華盛頓高地不能再跑，將連拖出車內瘋狂毆打，引起當時華社轟動。

警方目前已對此展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。