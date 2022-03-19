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已犯案8起 警緝布碌崙單車搶劫團夥

編譯周芳苑／綜合18日電
一個騎單車作案的搶劫團夥，過去幾個月來在布碌崙至少犯案八起。(警方提供)
一個騎單車作案的搶劫團夥，過去幾個月來在布碌崙至少犯案八起。(警方提供)

紐約市警正全面搜捕在布碌崙犯下一系列搶劫案的犯罪集團，嫌犯會說西班牙語，經常騎單車作案，從去年感恩節至今幾個月內已至少犯案八起。

受害者多為男性，介於22至56歲，搶劫時間都在晚間，以凌晨居多，嫌犯通常從受害者背後靠近、威脅、搶奪財物。

一系列搶劫模式始於2021年11月26日晚11時20分；22歲男子在哈特街(Hart Street)914號門前，嫌犯從後面接近，其中一人將他推倒，另一人拿走手機、耳機、錢包及50元，被搶財產達1360元，嫌犯得手後向未知方向逃逸。

幾周後的12月19日，一名30歲男子凌晨12時30分在聖尼古拉斯大道(Saint Nicholas Avenue)和哈曼街(Harman Street)交叉口遇到類似情況。

12月24日凌晨12時40分，36歲男子在聖尼古拉斯大道和哈曼街交叉口，嫌犯接近、持刀索要財物；嫌犯當晚不到一小時後再出手，在斯坦霍普街(Stanhope Street)419號門前朝35歲男子背後接近，一人將受害者冬帽下拉到眼睛，另一人掐住受害者，兩嫌搶劫後騎自行車逃離。

嫌犯1月23日再搶劫，當晚11時55分在歐文大道(Irving Avenue)219號門前接近一名32歲男子，一嫌犯抓住受害者喉嚨，另一人奪財物，而後逃離。

同一手法2月27日晚9時40分再現，56歲男子在哈曼街11號門前，嫌犯從後面接近掐脖子、奪財物，兩嫌騎自行車從哈曼街向西逃離。

隔天晚上7時50分，一名36歲男子在林登街 (Linden Street)366 號門前，嫌犯從背後接近再犯案。

最近一例是3月7日凌晨12時40分， 35歲男子站在布利克街(Bleecker Street)351號門前，嫌犯從背後接近推倒受害者、另一人奪走財物，然後分頭騎自行車和步行逃跑。

所幸所有受害者都不需要就醫。

警方呼籲知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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