男子破壞李尤娜悼念花壇 列仇恨犯罪調查

蓄意破壞李尤娜悼念花壇，男子遭市警通緝。(市警提供)

韓裔 李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)在曼哈頓華埠 遭遊民納許(Assamad Nash)尾隨入室殺害案已一個月有餘，民眾設在華埠企李士提街(Chrystie St.)的悼念壇近日第兩度遭人毀壞；市警16日公布嫌犯體貌，呼籲民眾提供線索。

影音來源：市警提供

警方表示，3日凌晨2時21分左右，嫌犯邊吃東西邊走過李尤娜居所前的悼念壇，隨後暴力踩踏周圍物件，並狠力踢飛到街道上。

李尤娜的房東陳布萊恩(Brian Chin)此前表示，市警局目前正將這起破壞事件做為可能的仇恨犯罪調查。

該悼念壇曾在2月16日遭人毀壞，不但蠟燭被人摔碎，譴責仇恨亞裔犯罪的標語也遭撕毀；陳布萊恩表示，距離李尤娜遇害一月有餘，現在華埠社區仍然在哀悼之中，「現在還有人每天給李尤娜的悼念壇送花、點蠟燭，看到悼念壇這樣一再被肆意毀壞，讓我感到非常憤怒和悲傷，不敢相信這種事情仍會發生。」

視頻中，該名男嫌身材中等，最後一次露面時穿著黑色超大號夾克、黑色褲子、黑色靴子，拎著黑色書包。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。