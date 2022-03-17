班森賀華婦遭電單車撞死 華社要求立法

容杏春的兒子(中)希望能為死者討回公道。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)班森賀一對華裔夫婦日前遭闖紅燈電單車撞擊，妻子容杏春傷重不治；當地約30個華人 組織、民選官員及死者家屬16日舉行記者會，譴責市府通過電單車合法使用卻未能保障行人安全，要求肇事者道歉和賠償，並在立法上提出對電單車使用的安全規範。

電單車飛馳而過，撞到容杏春夫婦兩人。(記者顏潔恩/攝影)

記者會上，丈夫譚雙齊想到妻子驟然離世不停哽咽，表示「希望為老婆討回一個公道」，也希望民選官員立法，規定電單車應按照交通規則安全上路；出事後肇事者若理虧也得受罰，「這種事情不要再發生在其他人身上了。」

他還原當天案發經過，夫婦兩人到附近超市購物回家煮飯，確保路燈轉綠才行走，沒想到電單車風馳而過，兩人都來不及反應就被撞飛；他的左臂及左眼受傷，回神後查看妻子狀況，但她昏迷不醒，身上全是血。

肇事者當時還想逃逸，譚雙齊下意識拉住車子不讓他離開，一名華人駕駛發現後走過來幫忙報警並安慰他，直到夫妻的其他家屬來才離開；夫婦兩人都是廣東台山人，來美五年多，17歲的兒子未成年便失去母親，令譚雙齊心痛不已。

多名民選官員對死者家屬表示安慰，承諾會盡其所能，在立法上管制電單車的安全使用。(記者顏潔恩/攝影)

譚雙齊的姊姊譚雙用則表示，自車禍 以來，整家人寢食不安，對於肇事者闖紅燈、看見人也不煞車感到非常憤怒，否則弟媳也不至於遭此橫禍，「難道我們中國人的命那麼不值錢嗎？」

失去摯愛的譚雙齊曾透露，只求妻子不離世，就算她因車禍而殘廢，也願意照顧她一輩子，然而到目前為止，肇事者不僅未沒主動聯繫，也從未道歉或提出任何的賠償。

布碌崙地區檢察官辦公室亞裔助理檢察官吳建宏出席記者會，他表示現有法律會對魯莽駕駛而造成傷亡的司機提出刑事控罪，但缺乏相關管制和條約的電單車並不適用，因此難以提控；但檢方已派出專員與警方密切調查，近期將安排與家屬會面，匯報最新進展。

多名民選官員對死者家屬表示安慰，承諾會盡其所能，在立法上管制電單車的安全使用，還死者一個公道，也讓她的離世帶來意義。