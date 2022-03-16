史島理財顧問專騙老年人 非法獲利19萬元被捕

史泰登島一名理財顧問(Financial Advisor)日前被曝光專針對老年人進行詐騙，以保護他們的資產為幌子，至少兩名女性長者受害，遭騙19萬元；嫌犯目前面臨仇恨犯罪 的重竊案(Grand Larceny)指控，其和公司正被調查中。

消息指出，61歲的庫克 (Louis Cook)是一名理財顧問，也是理財公司Nevsadi LLC的擁有人之一；該公司於2006年1月起在史島的里奇蒙郡(Richmond County)創立，直到被調查前一直處於活躍狀態。

根據當地報紙SIlive報導，本月4日史島地區檢察官辦公室的經濟犯罪部門(District Attorney’s Economic Crimes Bureau)向Nevsadi LLC發起調查，庫克被指於2019年3月12日至2020年10月19日間，涉嫌詐騙兩名超過60歲的女性長者；庫克向兩人表示，按他們的年齡需要長期的醫療保健，為保證未來有這筆財富能承擔費用，他可以通過一些途徑保護他們的資產免受扣押。

兩人聽信對方的話，將自身的資產交給對方，庫克從兩人身上非法獲得價值15萬元及4萬元的財產；起訴書表示，庫克之所以針對兩人下手，有部分或全部的原因歸咎於受害者對自身年齡的看法，促使他們上當受騙。

根據法律，任何針對受害者年齡、信仰、族裔、膚色、性別、性取向等的歧視 都能構成仇恨犯罪，庫克被捕後因而面臨仇恨犯罪的二級、三級重竊罪、盜竊罪；其代表律師Scott Cerbin僅表示，庫克並未仇恨歧視任何人，其所面臨的指控太過分。