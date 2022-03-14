布碌崙中餐館 遭大火燒毀 損失慘重

布碌崙盛華中餐館13日被大火燒毀。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙(布魯克林)平地(Flatlands)一家中餐館 13日遭大火燒毀，火災導致一名消防員和一位居民受傷，多家住戶撤離；市消防局表示，火災和鋰電池有關係，但火災原因還在調查。這間名為「盛華」的中餐館損失慘重，華裔店主多年心血化為烏有。

這場火災開始於13日凌晨約5時，起火的兩層樓房是一大排聯排房中的一個，一樓是中餐館，二樓是住戶；據二樓的租戶說，他們在睡夢中被爆炸聲驚醒，發現樓下起火後，很快逃離火災現場，並告知房東有火災發生。

據消防局介紹，因為這次大火涉及鋰電池，他們出動了包括處理有害物質人員在內的100多名消防員參與滅火，火勢於清晨6時30分得到控制。

火災現場一片狼藉，餐廳內部被濃煙燻得漆黑，地上散落著建築材料和一些破損的家具。

布碌崙盛華中餐館13日被大火燒毀。(記者胡聲橋/攝影)

受傷的消防員與居民被送到國王郡醫療中心(Kings County Hospital Center)接受治療。

受災中餐館業主楊先生表示，凌晨1時他離開餐館時，餐館一切正常，沒有發現什麼異常；房東是早上6時40分左右打電話告訴他餐館失火，等楊先生趕到餐館時，大火已被撲滅。

楊先生說，他經營這家中餐館已經八年，平時主要是外賣生意，在新冠疫情 前的生意還可以，但疫情導致餐館生意變差。

楊先生說，這次大火使他損失慘重，多年的心血化為烏有，不知道以後該怎麼辦；好在他的餐館有保險 ，應該有一定賠償；他要先等待消防局的調查結果，再跟保險公司討論賠償。