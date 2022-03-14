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法拉盛連7起模式盜竊 偷走被害人手機 警緝3嫌

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛模式竊案其中一名嫌犯照片。(警方提供)
法拉盛模式竊案其中一名嫌犯照片。(警方提供)

從1月中旬至2月間，在華人聚居的皇后區法拉盛出現七起模式盜竊案，受害人在購物或搭乘地鐵時，他們口袋裡或包裡的手機或其他電子產品不翼而飛；市警12日晚公布三位嫌犯作案視頻及照片，呼籲民眾提供線索。

警方表示，第一起案件發生在1月19日下午4時10分左右，在羅斯福大道(Roosevelt Ave.)及緬街(Main St.)交口，一位15歲的女孩走路時被一位陌生人撞上，之後發現自己的三星Galaxy21手機被盜。

第二起案件發生在1月27日下午4時35分左右，在位於羅斯福大道及緬街的地鐵站，一位60歲女性購買地鐵卡時將她的背包放在地上，完成交易後發現包裡的手提電腦不翼而飛。

第三起案件發生在1月31日下午5時30分，一位21歲女性在位於緬街38-21號的商場買東西，她的iPhone13手機不翼而飛，店內的監控錄像顯示，有陌生人取走了她的手機。

第四起案件發生在2月8日下午4時35分，一位34歲女性在位於緬街39-12號的超市買東西時，口袋裡的手機被取走，嫌犯將手機轉交給一名同夥後一起逃走。

第五起案件發生在2月11日下午2時25分，在凱辛納大道(Kissena Blvd.)41-41號的超市內，一位51歲女性被陌生人撞上，不久後發現她夾克口袋裡的手機被盜走。

第六起案件發生在2月11日下午5時10分，在位於羅斯福大道-82街的地鐵站，一位51歲女性搭上向北行駛的列車時被陌生人撞上，後發現她的三星手機不翼而飛。

第七起案件發生在2月16日下午5時10分，在位於羅斯福大道-74街的地鐵站，一位26歲女性搭上向北行駛的列車時被陌生人撞上，後發現她的手機不翼而飛。

警方表示，監控顯示三位嫌犯特徵如下：第一位嫌犯為西語裔女性，皮膚白皙，身高5呎5吋，重130磅，約30歲，頭髮黑長直，作案時身穿黑色連帽夾克衫及戴黑色外科口罩

第二位嫌犯為西語裔女性，皮膚白皙，身高5呎5吋，重130磅，約30歲，頭髮黑長直。

第三位嫌犯為亞裔男性，身高5呎9吋，最後一次現身時穿灰色夾克，頭戴印著骷髏的深藍色帽子並戴著淺藍色口罩。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

涉嫌在法拉盛模式作案的三名嫌犯。(警方提供)
涉嫌在法拉盛模式作案的三名嫌犯。(警方提供)

手機 地鐵站 口罩

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