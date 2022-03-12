紐約班森賀華人超市一周被偷三次 業者嘆報警也沒用

布碌崙班森賀一間華裔經營的新超市自營業以來，屢次遭外族裔慣犯偷東西，損失慘重。(讀者提供)

布碌崙 (布魯克林)班森賀一間華裔經營的新超市自營業以來，屢次遭外族裔慣犯偷東西，甚至一周被光顧三次，損失慘重；業者表示，就算報警也無法關押竊賊，他們依然會定期「造訪」，業者和員工只能練就一雙「火眼金睛」，阻止竊賊帶著物品逃脫。

班森賀18大道 交86街的「萬龍超市」老闆葉先生表示，超市小偷氾濫，一年被光顧至少上百次不在話下；11日晚一名白男慣犯自己帶來手提袋，在超市內選購時直接把商品放入袋內，接著就越過收銀台往門口走去，員工發現後立即號召其他人一起上前追趕。

葉先生說，雖然最終將商品拿回來，但這樣的盜竊事件僅是冰山一角，很多時候都沒有逮到現行；以上事件的竊賊，自超市去年5月開業以來就來過無數次，最猖狂的時候一周來三次，見到員工還會舉起手打招呼，十分可惡。

葉先生回憶道，之前還有一名專偷冰淇淋的盜竊，每次一拿就盜走價值200多元，他和員工起初很懊惱，為什麼冰淇淋一上架就賣空，後來查監控錄像才發現全過程；另外也有人則是進來買一些小物品，接著順走其他價值更貴重的物品。

一些竊賊被抓住後便會央求不要報警，因為沒錢才出此下策，然後保證不再犯；但他認為部分的人是有錢的，但就是不願奉公守法，寧可通過盜竊取得商品。

他無奈表示，由於盜竊罪不算嚴重罪名，就算報警，警察 也是來到現場簡單問話幾句，隨即就會放走竊賊；不久後這些人還是會回到超市內犯案，業者收集再多的證據也沒用，只能自己練就一雙「火眼金睛」識別竊賊，否則就承受損失。

一名親眼目睹白男被員工抓住現行的鄭太太表示，當時聽見很多人在大聲叫喊，還以為發生什麼事，嚇得她一大跳；超市盜竊向來猖狂，現在只是一人犯案，若是十幾、20人直接到超市搬東西，商家也別無他法，為他們感到惋惜。

她說，最終問題還是出在法律上，未能適當地保護業者的權益；希望政府能改進這方面的法律，給犯罪者嚴重的懲戒，自然就不會輕易犯案。