地鐵站鎚擊華男 非裔嫌保釋金30萬元
涉嫌在曼哈頓聯合廣場用鎚子攻擊華裔男子的跨性別非洲裔嫌犯杰弗斯(Christian Jeffers，見圖，市警提供)，11日在曼哈頓刑事法庭過堂；她不但前科累累，因此案被控以仇恨犯罪為目的的多項重罪，更在被捕後揚言要「殺死盡可能多的」警察；法官裁定保釋金為30萬，這使得他無力交保，繼續羈押候審。
48歲的杰弗斯自稱是一名女性，涉嫌於8日在聯合廣場地鐵站用鎚子攻擊一名29歲的華裔男子；檢察官表示，受害者當時「未發起任何挑釁」，案件屬嫌犯個人尋釁滋事。
在9日被捕時，杰弗斯再次對拘捕她的警員破口大罵，根據起訴中描述，她威脅稱「等我出獄，我要做的第一件事就是找把槍，弄死像你(警察)一樣的人。」她還對這名警員進行了種族歧視的辱罵。
檢方表示，杰弗斯目前還因2月11日在哥倫比亞大學附近的一間Duane Reade便利店內攻擊店員被起訴；當時杰弗斯名目張膽地將數盒冰淇凌裝進包內，遭店員阻止後發生肢體衝突，不但將該店員推倒在貨架上，更揮拳猛毆面部。
根據法院紀錄，杰弗斯的犯罪歷史可以追溯到2007年，包括賣淫(prostitution)、重竊(grand larceny)、公共場所猥褻(public lewdness)、盜竊服務資源(theft of service)和持有毒品(drug possession)等。
她此前因二級搶劫罪服刑六年，於去年6月才從監獄獲釋，但她的監管期要到2024年9月才結束，但警方說，她在去年6月出獄不到一周內就再次因盜竊被捕。
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