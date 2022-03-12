地鐵站鎚擊華男 非裔嫌保釋金30萬元

非洲裔嫌犯被捕後揚言殺警察，監管期屢犯被捕，身背30萬元保釋金。(市警提供)

涉嫌在曼哈頓 聯合廣場用鎚子攻擊華裔 男子的跨性別非洲裔嫌犯杰弗斯(Christian Jeffers，見圖，市警提供)，11日在曼哈頓刑事法庭過堂；她不但前科累累，因此案被控以仇恨犯罪為目的的多項重罪，更在被捕後揚言要「殺死盡可能多的」警察 ；法官裁定保釋金為30萬，這使得他無力交保，繼續羈押候審。

48歲的杰弗斯自稱是一名女性，涉嫌於8日在聯合廣場地鐵站用鎚子攻擊一名29歲的華裔男子；檢察官表示，受害者當時「未發起任何挑釁」，案件屬嫌犯個人尋釁滋事。

在9日被捕時，杰弗斯再次對拘捕她的警員破口大罵，根據起訴中描述，她威脅稱「等我出獄，我要做的第一件事就是找把槍，弄死像你(警察)一樣的人。」她還對這名警員進行了種族歧視的辱罵。

檢方表示，杰弗斯目前還因2月11日在哥倫比亞大學附近的一間Duane Reade便利店內攻擊店員被起訴；當時杰弗斯名目張膽地將數盒冰淇凌裝進包內，遭店員阻止後發生肢體衝突，不但將該店員推倒在貨架上，更揮拳猛毆面部。

根據法院紀錄，杰弗斯的犯罪歷史可以追溯到2007年，包括賣淫(prostitution)、重竊(grand larceny)、公共場所猥褻(public lewdness)、盜竊服務資源(theft of service)和持有毒品(drug possession)等。

她此前因二級搶劫罪服刑六年，於去年6月才從監獄獲釋，但她的監管期要到2024年9月才結束，但警方說，她在去年6月出獄不到一周內就再次因盜竊被捕。