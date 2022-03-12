休班警曼哈頓被毆 配槍遭搶

一名休班警員曼哈頓地獄廚房遭人毆打後，還被搶走配槍，警方到場調查。(ABC7視頻截圖)

曼哈頓 地獄廚房(Hell's Kitchen)11日凌晨發生一起鬥毆案件，一名休班警員與同伴，跟另外一夥人發生爭吵，升級為肢體衝突後，不但被毆打，配槍也被搶走；受傷警員被送醫治療，目前尚無人被捕。

警方表示，案件發生在11日凌晨4時30分左右，這名42歲的警員和一男子在第九大道交西51街附近的哈德遜廣場(Hudson Market Place)餐廳外，與另外四人發生了激烈爭吵，隨後升級為鬥毆。

警方稱，在打鬥中，四人團夥中的一人搶走了這名休班警員的配槍，對其進行毆打，隨後開著一輛灰色的道奇 車(Dodge Charger)沿九大道向南逃逸。

目前尚未知曉衝突起因，以及休班警員和同伴的關係。案發後，兩名受害者分別被送往西奈山醫院西區分院(Mount Sinai West)和西奈山聖盧克醫院(Mount Sinai St. Luke's Hospital)治療，情況穩定。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。