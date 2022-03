持槍連搶曼哈頓皇后區兩家「一元店」 警緝嫌犯

根據市警局最新通報,一位20多歲男性嫌犯在24小時內持槍連搶兩家一元特賣店「美元樹」(Dollar Tree)後逃逸,兩家特賣店分別位於曼哈頓 中城以及亞裔與華人居民眾多的皇后區 陽邊(Sunnyside);市警8日晚公布嫌犯作案視頻,呼籲民眾提供線索。

警方表示,2月26日晚9時30分左右,嫌犯持槍進入位於曼哈頓中城大都會大道(Metropolitan Ave)78-02號的一元特賣店「美元樹」經理辦公室,向裡頭一位52歲的員工索要現金,拿到其交出的3300元現金後逃離現場。

🚨WANTED-ROBBERY Pattern: 2/27 approx. 9:25PM & 2/28/22 approx. 3:48PM at a Dollar Tree Store 78-02 Metropolitan & 39-09 Qns Blvd @NYPD104PCT & @NYPD108PCT Queens. The suspect displayed a gun in both stores & demanded cash. Any info call us at 800-577-TIPS Reward up to $3,500 pic.twitter.com/U65TxTc56U