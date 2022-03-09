持槍連搶曼哈頓皇后區兩家「一元店」 警緝嫌犯
根據市警局最新通報，一位20多歲男性嫌犯在24小時內持槍連搶兩家一元特賣店「美元樹」(Dollar Tree)後逃逸，兩家特賣店分別位於曼哈頓中城以及亞裔與華人居民眾多的皇后區陽邊(Sunnyside)；市警8日晚公布嫌犯作案視頻，呼籲民眾提供線索。
警方表示，2月26日晚9時30分左右，嫌犯持槍進入位於曼哈頓中城大都會大道(Metropolitan Ave)78-02號的一元特賣店「美元樹」經理辦公室，向裡頭一位52歲的員工索要現金，拿到其交出的3300元現金後逃離現場。
🚨WANTED-ROBBERY Pattern: 2/27 approx. 9:25PM & 2/28/22 approx. 3:48PM at a Dollar Tree Store 78-02 Metropolitan & 39-09 Qns Blvd @NYPD104PCT & @NYPD108PCT Queens. The suspect displayed a gun in both stores & demanded cash. Any info call us at 800-577-TIPS Reward up to $3,500 pic.twitter.com/U65TxTc56U— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) March 9, 2022
翌日下午3時30分左右，嫌犯又故技重施，「轉戰」位於皇后區陽邊皇后大道(Queens Blvd)39-09號的「美元樹」商店，從收銀員手上取走1300元現金後逃走，兩起搶劫案均未有人受傷。
市警8日晚公布的嫌犯作案視頻顯示，男嫌犯中等身材，年齡在20歲至30歲之間，作案時身穿黑色夾克衣、橘紅色套頭衫、深色牛仔褲、黑色球鞋，臉戴黑色口罩並背一個灰色的背包。
警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特征類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
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