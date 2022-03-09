持槍連搶曼哈頓皇后區兩家「一元店」 警緝嫌犯

根據市警局最新通報，一位20多歲男性嫌犯在24小時內持槍連搶兩家一元特賣店「美元樹」(Dollar Tree)後逃逸，兩家特賣店分別位於曼哈頓 中城以及亞裔與華人居民眾多的皇后區 陽邊(Sunnyside)；市警8日晚公布嫌犯作案視頻，呼籲民眾提供線索。

警方表示，2月26日晚9時30分左右，嫌犯持槍進入位於曼哈頓中城大都會大道(Metropolitan Ave)78-02號的一元特賣店「美元樹」經理辦公室，向裡頭一位52歲的員工索要現金，拿到其交出的3300元現金後逃離現場。

🚨WANTED-ROBBERY Pattern: 2/27 approx. 9:25PM & 2/28/22 approx. 3:48PM at a Dollar Tree Store 78-02 Metropolitan & 39-09 Qns Blvd @NYPD104PCT & @NYPD108PCT Queens. The suspect displayed a gun in both stores & demanded cash. Any info call us at 800-577-TIPS Reward up to $3,500 pic.twitter.com/U65TxTc56U — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) March 9, 2022

翌日下午3時30分左右，嫌犯又故技重施，「轉戰」位於皇后區陽邊皇后大道(Queens Blvd)39-09號的「美元樹」商店，從收銀員手上取走1300元現金後逃走，兩起搶劫案均未有人受傷。

市警8日晚公布的嫌犯作案視頻顯示，男嫌犯中等身材，年齡在20歲至30歲之間，作案時身穿黑色夾克衣、橘紅色套頭衫、深色牛仔褲、黑色球鞋，臉戴黑色口罩並背一個灰色的背包。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特征類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或通過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。