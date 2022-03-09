布碌崙91歲老人用手杖逼退搶劫者

布碌崙搶劫者用拐棍敲擊老人頭部 ，老人用手杖自衛。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)一名老人在門前遭人搶劫，還被搶劫者用柺棍敲打頭部，這位老人隨即用手杖自我防衛，迫使搶劫者離開現場。警方現在已公布圖片和錄像，緝拿肇事者。

7日上午6時半，在布碌崙中林區（Midwood）東14街和I大道交界處，一位91歲的男性老人獨自坐在門前的臺階上。這時，一名拄著柺棍，腿稍微有點瘸的陌生男子走上前來，向這位老者要現金。老人給了他4塊錢，這位不明身份者嫌不夠，要更多現金，並且還用柺棍敲擊這位老者的頭部。這時老人用自己的柺棍進行防衛。不明身份者見此情景，只好離開現場，走到東16街和J大道交界處的公共汽車 站，在那裡坐上了東向行駛的B6路公共汽車。老人頭部受傷，眼角開裂，很快被送進一家社區醫院。所幸傷勢穩定，並無大礙。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。