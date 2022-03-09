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華裔男子曼哈頓聯合廣場地鐵站遭人錘子擊頭

記者張晨／紐約報導
華裔男子曼哈頓聯合廣場地鐵站遭人錘子擊頭。(記者張晨/攝影)
華裔男子曼哈頓聯合廣場地鐵站遭人錘子擊頭。(記者張晨/攝影)

曼哈頓8日晚再發生一起涉及華裔受害者的攻擊案件，受害者無意和嫌犯在站台相撞，隨後便遭其用錘子攻擊頭部，嫌犯逃逸，此案尚未被列為仇恨犯罪，但市警仇恨犯罪小組(Hate Crime Task Force)已經介入調查。

警方表示，案件發生在當晚9時15分左右，在位於14街聯合廣場(Union Square)1/2/3號線站台上，一名29歲的華裔男子和另一人在站台相撞，隨後發生了爭執。

襲擊者從身上拔出一把錘子猛擊華裔男子頭部，警方稱，案發後受害者被送往表維醫院(Bellevue Hospital)，但沒有生命危險。

截至9日上午，這起襲擊並未被視為仇恨犯罪，但仇恨犯罪小組已接到此案的通知。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

仇恨犯罪 華裔 手機

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