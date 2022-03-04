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民眾艾姆赫斯特集會 為馬桂英守夜

記者金春香／紐約報導
眾人為馬桂英守夜，其中也包括孩童。（記者金春香／攝影）
眾人為馬桂英守夜，其中也包括孩童。（記者金春香／攝影）

近百人3日傍晚聚集在皇后區艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)前，為被遊民用石頭重砸頭部、歷經兩個多月搶救、但於上周在該醫院離世的華婦馬桂英守夜悼念，也呼籲更多人關注、抵制日益增加的仇恨犯罪

馬桂英和丈夫來自中國遼寧省撫順市，當日紐約東北同鄉會多名代表來到守夜現場，希望給馬桂英家屬帶來安慰，他們指出移民在美國生活不容易，在當下社會，時刻保護自己的人身安全非常重要，大家也要團結起來，共同對抗仇恨犯罪。

近百人在艾姆赫斯特醫院前為馬桂英守夜。（記者金春香／攝影）
近百人在艾姆赫斯特醫院前為馬桂英守夜。（記者金春香／攝影）

曾在病房內為馬桂英和丈夫做翻譯的李安，在守夜現場止不住流淚，他在馬桂英住院後，幫著她家人與醫護人員翻譯，以及檢查相關文件，Omicron變種病毒導致疫情嚴重後，他來醫院的次數減少，但心中仍時刻掛念，聽聞馬桂英去世，她難以相信這一事實，無法想像其家人所遭受的一切。

近百人在艾姆赫斯特醫院前為馬桂英守夜。（記者金春香／攝影）
近百人在艾姆赫斯特醫院前為馬桂英守夜。（記者金春香／攝影）

市議員黃敏儀表示，如今的事實就是，亞裔老人家都不敢出門，誰都沒有安全感，這讓人心痛；她認為應該從基礎教育做起來，改善亞裔處境，增進全民對亞裔的了解，也提升亞裔在美的融入和歸屬感；在制定仇恨犯罪控罪相關法案時，也應考慮將間接證據納入嫌犯控罪的決定過程。

華裔饒舌歌手余雷蒙(Raymond Yu，外號China Mac)也在現場吶喊，馬桂英的遭遇可能發生在任何人的母親、奶奶身上，大家以為仇恨亞裔情況會逐漸好轉，但並沒有，需要更多人站出來，對仇恨行為說「不」，若每個人都站出來大聲說「這種事情絕不能再發生」，才有可能讓那些潛在犯罪者聽到，才有可能遏止這類犯罪。

近百人在艾姆赫斯特醫院前為馬桂英守夜。（記者金春香／攝影）
近百人在艾姆赫斯特醫院前為馬桂英守夜。（記者金春香／攝影）

亞裔 仇恨犯罪 變種病毒

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