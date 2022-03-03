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曼哈頓2小時連傷7亞裔 白男抓到了

記者張晨／紐約報導
兩小時內曼哈頓南區街頭連傷7亞女，白人嫌犯2日被捕。（市警提供）
兩小時內曼哈頓南區街頭連傷7亞女，白人嫌犯2日被捕。（市警提供）

曼哈頓南區2月27日下午至晚間接連發生七起針對亞裔女性的攻擊案件，且係同一人所為，白人嫌犯在兩小時內不斷對路遇的亞裔受害者進行肢體攻擊；嫌犯2日在曼哈頓中城被捕。

影音來源：市警提供

警方表示，第一起案件發生在當晚6時30分，在位於麥迪遜大道(Madison Avenue)交東30街附近，該男子接近了一名57歲的亞裔女受害者，無故揮拳猛擊受害者臉部，造成其左臉腫脹，嘴唇有傷。

十分鐘後，嫌犯在5大道交東30街附近攻擊了一名25歲的亞裔女受害者，同樣揮拳毆打其臉部和四隻，造成受害者臉部腫脹，但在現場拒絕醫療救治。

五分鐘後的6時45分，在南公園大道(Park Avenue South)交東23街附近，21歲的亞裔女受害者再次被同一人毆臉，案發後被送往表維醫院(Bellevue)救治。

6時50分，在歐文廣場(Irving Place)交東17街附近，一名25亞裔女受害者又被以同一人以同樣方式攻擊，導致上唇撕裂腫脹，現場拒絕醫療救治。

又過了15分鐘的時間，在7時5分左右，一名17歲的亞裔女受害者在聯合廣場(Union Square)交東17街附近，遭嫌犯用手肘攻擊臉部，同樣造成嘴唇撕裂傷，拒絕醫療救治。

7時25分，在位於東豪斯頓街(East Houston St.)交勿街(Mott St.)附近，一名25歲的亞裔女受害者再遭肘部攻擊。

最後一起連環襲擊發生在當晚的8時37分，該白人嫌犯在百老匯交東八街附近將一名20歲的亞裔女受害者推倒在地，隨後逃逸。

警方稱，上述七起案件受害者均與嫌犯不相識，且在案發時沒有任何言語交流。

嫌犯2日在曼哈頓中城被捕，至截稿時間還未被控罪。

兩小時內曼哈頓南區街頭連傷7亞女，白人嫌犯2日被捕。（市警提供）
兩小時內曼哈頓南區街頭連傷7亞女，白人嫌犯2日被捕。（市警提供）

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