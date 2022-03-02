布碌崙14歲男子在大街上被槍彈擊中腳踝

其中一名嫌疑人開槍時的情景。 (圖片由警方提供)

布碌崙(布魯克林)一名14歲男子走在大街上，被槍彈擊中腳踝。傷者被送進醫院接受治療，傷勢穩定。這名男子的母親痛斥槍支 暴力。警方公布了兩名嫌疑人的照片和錄像，正緝拿肇事者。

2月28日大約下午14時45分，一名14歲的男子走在Bedford Stuyvesant區福爾頓街(Fulton Street)和猶提卡大道 (Utica Avenue)交界的拐角處。這時他突然感到左腳腳踝一陣劇痛，他很快意識到自己受了槍傷。他被送進瑪摩利醫院。醫生取出了腳踝處的子彈，有一根骨頭骨折。他最後打著石膏，拄著拐棍回了家。

這名男子的母親是在地鐵 里聽說自己的兒子中了槍傷，她說她當時差點跳起來。她痛斥急劇上升的槍支暴力，因為這種事情有可能發生在任何人身上。她說她感到很無助，因為街頭有那麼多槍支，然而她不知道解決方法是什麼。

也有報導說，槍擊發生時，這名男子和他的同伴正與另一夥人發生爭吵。從警方公布的照片和錄像看，開槍的有兩個人。兩人都是黑色皮膚，年齡大約為16到18歲。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。