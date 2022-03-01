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布魯克林一女子早晨遭尾隨攻擊 奮力掙扎脫身

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙一名女子遭尾隨者攻擊。(圖片來自NBC4視頻截圖)
布碌崙一名女子遭尾隨者攻擊。(圖片來自NBC4視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)一名女子在回家路上被一名男子尾隨跟蹤，這名男子跟著女子進了公寓樓後，對女子實施攻擊。這名女子雖然奮力掙脫了，但事後說以後再也不敢一個人坐地鐵了。警方現在正追捕這名攻擊者。

28歲的Mary(化名，當事人不願透露姓名)是一名來自委內瑞拉的國際學生，在紐約攻讀英語專業。她住在布魯克林日落大道附近。星期五晚上，她和朋友在曼哈頓吃飯，直到星期六早晨才搭地鐵回家，大約不到六點的時候，她走出45街和第四大道交界處的R線地鐵站。這時有個男子開始尾隨跟蹤她。她也發現了尾隨者。這名男子還跟她進了公寓樓。然後在樓道裡對她進行攻擊，抓她的脖子，數次打她的身體和臉，嘴裡還說著汙言穢語。Mary說，她當時嚇壞了，下意識地奮力反抗。尾隨者一看情況不妙，逃走了。Mary說，她覺得攻擊者是個神經病。

Mary說，雖然她逃脫了尾隨者的魔爪，但這個經歷像噩夢一樣，她以後再也不敢單獨坐地鐵了，她也不想再住這個公寓了。她希望紐約地鐵能為女性的安全多做點事情。她的手指頭斷了，身上還有幾處傷，但Mary說，這都比不上她受到的心理創傷。

地鐵站 布魯克林 布碌崙

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