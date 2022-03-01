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鐵錘猛砸地鐵女乘客案 第二位嫌犯落網 涉嫌盜用信用卡

記者鄭怡嫣／紐約報導
嫌犯布勞特用鐵錘砸向受害人頭部。(取自市警公布視頻截圖)
嫌犯布勞特用鐵錘砸向受害人頭部。(取自市警公布視頻截圖)

根據紐約市警1日發布的最新通報，於上月24日晚在皇后區長島市(Long Island City)皇后廣場(Queens Plaza)地鐵站發生的鐵錘砸頭案，除了已經落網、用鐵錘狠砸一名女乘客至少15次的嫌犯布勞特(William Blount)外，警方還抓到第二名嫌犯，案發後她使用受害人的信用卡消費19元，被控非法占有偷竊物品(criminal possession of stolen property)、身分盜竊(identity theft)等多重罪名，目前尚不清楚二位嫌犯之間的關係。

視頻：https://twitter.com/nypdtips/status/1497218599907377183?s=21

嫌犯布勞特用鐵錘狠砸一名女乘客的作案視頻。(市警提供)

皇后區地區檢查官辦公室及市警1日表示，報住在皇后區St. Albans、57歲的阿爾斯頓(Denise Alston)於25日晚在位於曼哈頓21街的商業區前被抓獲，案發後，她用一張寫著受害人名字羅斯柴爾德(Nina Rothschild)的藍色信用卡消費了19元，警方還在嫌犯的錢包內發現了受害人的另一張大通銀行的Visa信用卡、兩張百貨商店會員卡、以及她的紐約市身分證，此外，警方還在嫌犯的身上發現了一根吸食快克可卡因的吸毒管。

檢方及警方還表示，阿爾斯頓最初告訴調查人員，她是在街上發現了受害者的卡片，但隨後她證實，是從一位名叫「威廉」(William)的人身上獲得的，接著她從一組照片中指認出了已經落網、涉嫌謀殺等多重罪的嫌犯威廉・布勞特；截至1日早，警方仍在調查兩位嫌犯之間的關係，以及阿爾斯頓是如何從布勞特身上獲得受害人的財物。

阿爾斯頓被控五級微竊罪(petit larceny)、四級及五級非法占有偷竊物品罪、三級身分盜竊罪、以及七級非法占有管制物品罪(criminal possession of controlled substance)，她的保釋金為7萬5000元現金或18萬元保釋券(bond)，若罪名成立，將最高面臨四年監禁。

案發時，57歲報住在曼哈頓威廉街(William St)52號的布勞特於皇后廣場地鐵站搶劫了一名57歲的市府女雇員，揮下鐵錘至少15次，在樓梯盡頭將受害者徹底打倒在地後搶走她的背包，致其頭骨骨裂、顱內出血，布勞特被控企圖謀殺、搶劫以及攻擊(assault)等罪，不得保釋且一旦罪成將面臨最高25年監禁，他的下次庭訊時間為4日(周四)。

地鐵站 威廉 皇后區

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