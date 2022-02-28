紐約遭遊民石頭砸昏華婦馬桂英 短暫甦醒後離世

馬桂英與丈夫高戰新。(取自Go Fund Me網站)

在去年感恩節後一天被遊民 用石頭砸傷頭部、來自中國遼寧62歲的馬桂英在短暫的甦醒後突然離世，她在中國的兒子正在申辦護照趕來參加母親的告別儀式；繼被遊民攻擊致死的馬耀泮、高慧民、李尤娜(Christina Yuna Lee)後，馬桂英成為紐約市 近兩個月以來第四位亞裔 受害死者，她的親屬敦促加強執法，確保亞太裔社區安全。

去年11月26日，33歲遊民佩雷斯(Elisaul Perez)與居住在皇后區可樂娜(Corona)的馬桂英發生口角後，用一塊石頭砸向對方頭部，致馬桂英一度命危，昏迷了近一個月，在去年年底才睜開雙眼，最近兩個月的康復中，馬桂英本已逐漸恢復認知，雖還不能開口，但已能點頭或搖頭回應身邊人的問詢，但22日晚21時29分，她卻突然因腦部受到重擊後產生的併發症搶救無效而宣告死亡。

她的友人謝宜宏表示，22日晚9時，他收到醫院的電話，表示晚8時30分偵測到馬桂英沒有了心跳，正在急救，等他與馬的丈夫高戰新在9時50分趕到醫院時，馬已宣告搶救無效死亡，事發前一天，丈夫高戰新還去醫院陪了她一整個下午，當時她還能用手筆畫一二三四五這些數字，馬一直在逐步恢復與進步的過程當中，對於她的突然辭世，連醫生都覺得突然。

謝宜宏還表示，目前，她的兒子正在申辦護照以及簽證，趕來參加母親的告別儀式，依循兒子的抵美日期，追悼會屆時將在法拉盛三福大道(Sanford Ave)近162街的中央殯儀館舉辦。

在中國退休後，馬桂英四年前與丈夫高戰新從遼寧來到紐約打工，被親友評價為開朗、友善、樂於助人，她有一位兒子、一位孫子及一位孫女，家屬們想感謝一直以來對他們提供幫助與服務的紐約市警、皇后區地區檢查官辦公室、國會眾議員孟昭文辦公室、反亞裔犯罪機構Soar Over Hate及Asian Fighting Injustice、紐約東北同鄉會、他們的兩位律師等社區各界人士。

繼被遊民攻擊致死的馬耀泮、高慧民、李尤娜後，馬桂英成為紐約市近兩個月以來第四位亞裔受害死者，她的親屬也同時敦促加強執法，確保亞太裔社區尤其是社區中長者們的安全。