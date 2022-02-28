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亞裔男陳屍華埠公園長椅 排除他殺

記者顏嘉瑩／紐約報導
華埠哥倫布公園27日早發現一名男子失去意識，急救人員到場後宣布男子已死亡。(記者顏嘉瑩/攝影)
華埠哥倫布公園27日早發現一名男子失去意識，急救人員到場後宣布男子已死亡。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠哥倫布公園27日早上發現一具亞裔男性屍體；經過初步了解，市公園局員工早上進入公園後，見到該名失去意識的男子坐在公園長椅上，警方與急救小組到場後，確認該男子已經死亡，目前沒有他殺嫌疑，警方正在釐清死因。

根據消息，27日清晨約7時30分，公園開放後沒多久，公園局的人員在現場發現一名不知名男性坐在長椅上，走近後發現男子無意識，身體也無反應，立刻報警處理。

警方和急救小組獲報到場後，宣布男子已死亡，身上未有發現傷口或外傷，隨後將遺體抬離現場。

據了解，該名男子為年約40歲的亞裔，不是遊民，詳細情形及死因仍在警方調查中。

哥倫布公園是華埠居民主要休閒綠地之一，除了有年長者喜歡在該處下棋、打牌，還有不少青少年及幼兒活動、運動都在該公園舉辦。

不過由於鄰近市府計畫興建城區監獄的曼哈頓拘留中心，地理位置敏感；根據經常到該處與好友一起下棋的華人李先生表示，原本公園有時候就會出現遊民逗留，但在疫情之後仇恨亞裔犯罪、遊民問題更加嚴重，也讓他不敢再像以前一樣整天泡在公園。

李先生說，日前韓裔李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)在華埠公寓遭人尾隨被刺死後，如今社區民眾就像是「驚弓之鳥」，只要隨便突發一件事情，就讓人感到很緊張，如果再增加監獄和遊民所，將會讓社區再陷入恐懼之中，希望市府和執法當局能聽取民眾意見，還給社區應有的寧靜祥和。

遊民 華埠 亞裔

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