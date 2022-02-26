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李尤娜案發地 又一華裔少年遭追堵踢臉

記者張晨／紐約報導
華裔舞獅隊成員李尤娜案發地不遠處遭襲。（本報檔案照）
華裔舞獅隊成員李尤娜案發地不遠處遭襲。（本報檔案照）

一名華裔舞獅隊成員23日晚在前往「中國女士」(The Chinese Lady)首演的路上，在曼哈頓下東城蘇域柏公園(Seward Park)遭人攻擊；劇院方表示，他眼鏡被打碎，眼睛也被打腫，目前警方已接到報案，仍在調查案發原因，但據信攻擊者沒有發表反亞裔仇恨言論。

在公共劇院(The Public Theater)和Ma-Yi Theater Company發表的一篇聯合聲明中稱，一名來自華埠葉永康龍形拳武館(Yip's Dragon Style Kung Fu and Lion Dance)的少年，在前往公共劇院演出的途中，在蘇域柏公園遭人圍追堵截。

當晚被攻擊的少年無法完成舞獅表演，而改演器樂。(取自葉永康龍形拳武館IG)
當晚被攻擊的少年無法完成舞獅表演，而改演器樂。(取自葉永康龍形拳武館IG)

劇院方面表示，受害者的眼鏡被打碎，眼部則被打青，且「被踢了好幾下」，導致他無法在「中國女士」的首映開幕式上表演，而是改奏了傳統器樂。

聲明中寫道，「我們分享這一消息是因為，在歷史長河中，針對在美亞裔的暴力案件從未停息；而案發地僅距離李尤娜(Christina Yuna Lee)被殘殺的地點不遠。這種暴力和引發暴力的仇恨，仍然令人厭惡和心碎，亞裔社區正生活在這種充滿恐懼的環境中。」

一名警方發言人證實，這名十幾歲的受害者在案發時，被其他人追趕，在喜士打街(Hester St.)56號附近摔倒，並被圍追者踢中臉部，但他在現場拒醫療救治。

受害者已經向警方報案，消息人士稱，他們正在調查這一案件，目前尚不清楚是什麼動機引發了肢體衝突，但據信沒有人發表過反亞裔仇恨言論。

亞裔 華埠 曼哈頓

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