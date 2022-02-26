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紐約客談／襲擊如影隨形 白天高度警惕、夜晚不敢出門

紐約客談

步入2022年，新冠疫情雖陰霾漸散，但疫情所造成的經濟衝擊、失業、以及社會的反亞裔情緒還在，綜合起來造成犯罪率處在有史以來的高端處；就算市民再遵守安全常識，襲擊暴力卻是難以防範、想避而遠之但無實際辦法，「白天高度警惕、夜晚不敢出門」的恐懼深植人心。

在日前的社區安全講座中，一名市警提到，全市針對各族裔的犯罪其實都處於上升狀態，當然反亞裔的仇恨犯罪是飆漲的曲線；他承認，除了是疫情帶來的禍害外，很大部分也因保釋改革法案，造成「紐約市的犯罪率處在歷史的最高端」。

就最近多起駭人的奪命案件來看，不少涉及到精神障礙的遊民攻擊路人，致使市民要求市府在著手遊民課題上，採取更多有效措施；單是24日發生在地鐵站的兩起案件，均是暴力搶劫所致，涉案人並非有精神問題。

第一起案件中，一名華男在車廂內被兩名陌生男子搶奪手機，一人朝他的鼻子毆打，遭到同夥的制止；而另起案件中，一名市府雇員在深夜下班途中，遭人在地鐵口搶劫，對方先是從後頭狠踹、接著從懷裡掏出一把鐵鎚猛敲其頭部。

在布魯克林波羅園，一名校車司機因阻擋一群青少年偷車，反被群毆和搶劫；警方在社區安全講座中，常是勸告大眾在外要有保護意識，避免低頭看手機、耳裡聽音樂，或是站在地鐵黃線區域，成為容易受害的目標。

當犯罪率飆升、已達到無法無天的境界，「正常人」也要發動攻擊時，受害者又該如何防範，才能加以避免呢；「白天高度警惕、夜晚不敢出門」，或許已成是紐約市新一年的生存口號。

（紐約客談，每周二至周六見報）

地鐵站 疫情 亞裔

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