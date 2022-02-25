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紐約人口販賣猖獗 陸天娜提案助受害者獲新生

記者金春香／紐約報導

紐約州的人口走私販賣案件數量為全國第四高，紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)日前提出兩項提案，分別為「人口販賣倖存者救助法案」(Trafficking Survivors Relief Act)和「將人口販賣受害者放在首位法案」(Put Trafficking Victims First Act)，致力於增強相關案件數據統計、為受害者提供更多精神方面支持，以及消除受害者身上可能背負的犯罪紀錄。

陸天娜表示，人口販賣影響到全國上萬人，紐約近千人，很多時候，人口販賣受害者被劫持者強制犯下罪行，國會參院有義務結束這種不公正，幫助這些受害者洗清背負的非暴力犯罪指控，這樣他們才能重建新生活。

根據法庭紀錄，很多人口販賣受害者在案件主導者被捕後，也被控以販賣相關罪行，雖然有些受害者是自願從事性交易等工作來換取錢財，但在人口販賣案件中，絕大多數受害者都是在被騙、被逼迫下才走上違法道路；因此獲救後得以除去此前背負的罪名，才能確保受害者真正重獲新生。

陸天娜說，「將人口販賣受害者放在首位法案」將引導聯邦檢察官為各級司法部門提供更多培訓和資源，確保人口販賣受害者獲得充足的精神和資源幫助，設立24小時緊急應對計畫，提供給那些剛剛從人口販賣魔窟中逃離的受害者，提供必要幫助。

因人口販賣淪為網路性交易受害者、逃出後致力於為受害者發生、並成立非營利組織Mentari的的沃沃藍圖(Shandra Woworuntu)表示，這兩項提案能夠通過數據分析了解人口販賣者的作案模式，以及更加公正對待受害者，幫助受害者重獲真正的自由。

紐約州 暴力犯罪 司法部

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