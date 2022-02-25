紐約市工會盼通過「既往不咎」法案 免除230萬人犯罪紀錄

多個紐約市 工會組織及紐約州 護士聯盟(New York State Nurses Association)希望州府能夠通過「既往不咎」法案(Clean Slate Act)，消除超過230萬名紐約民眾背負的犯罪紀錄，確保他們獲得可以重新開始生活的機會，也可刺激州內的整體就業 和經濟。

代表15萬名員工和5萬名退休人員的District Council 37，1199SEIU醫療工作者聯盟，Local 338 RWDSU/UFCW工會，Mason Tenders’District Council工會，Laborers’Local 79工會，日前共同致信州長霍楚(Kathy Hochul)和州議會民主黨成員，呼籲州議會通過「既往不咎」法案。

該法案下，眾多背負犯罪紀錄，但已經完成服刑的人，他們的紀錄可以被封存，以更方便他們獲得工作和住房。

支持該法案的工會在信中指出，法案不僅能給上百萬仍在求職、租房和其他方面遭受各種打擊的紐約人帶來顯著的正面改變，還能進一步幫助紐約打擊貧困，促進勞工平等和經濟公正。

根據州數據，該法案一旦實施，能夠影響到超過230萬身分犯罪紀錄的紐約民眾。

信中還指出，那些身負紀錄的人僅管已經服完刑期，並已經重返社會，但卻仍因為背負的犯罪紀錄，而無法回歸正常生活，他們求職被拒，無法養活自己，無法獲得住房，也無法獲得教育和考區執業執照的機會。