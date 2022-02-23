白男專偷亞裔家 法拉盛人心惶惶

嫌犯破解上鎖的門後進入居民住宅，犯案多起，前後共盜走超過12萬元財物。(市警提供)

一白人男子在今年1月到2月期間，以模式作案的手法，鎖定亞裔 家庭作案，他潛入上鎖且安裝防盜系統的七家法拉盛 住宅，得手逾12萬元，至截稿時仍然在逃；一名華裔受害人表示，他居住的地區過去治安良好，但該案發生後，讓社區居民不得安寧。

影音來源：紐約市警

根據市警109分局消息，一名白人男子從今年1月18日起至2月16日，在法拉盛與莫瑞丘(Murray Hill)地區，以相同手法連續盜竊至少七起，受害人年齡從38歲到74歲不等，均為亞裔；這些案件中，雖無人受傷，但嫌犯以不法手段獲得超過12萬元的財物。

警方表示，在這七家住戶中，每家遭竊時都大門緊鎖，且多數屋主安裝防盜系統，但僅在嫌犯1月18日進入法拉盛170大道交Livthonia大道的民宅時，因警鈴大響，嚇退嫌犯；而在隨後的六起案件中，嫌犯均強行進入上鎖的住宅，其中在1月26日竊案中，嫌犯獲取約8萬元的財物。

受害人廖弗蘭(Frank Liaw，音譯)表示，他所居住的地區過去治安較好，但此次竊案讓他感覺很差，「因為你不知道什麼瘋狂的人會進到你的家來，你再也不會感到安心。」

法拉盛地區近期竊案頻發，109分局日前在推特上發布實時消息，提醒居民提防街上的竊賊，並呼籲民眾不要在地下市場或街邊小攤隨意購買物品；警員指出，不法分子通過上述渠道轉賣盜竊的贓物，呼籲民眾謹慎購買。

根據警方在2月1日竊案中擷取的一段嫌犯的作案視頻顯示，這名嫌犯為一名25至35歲的中年白人男子，體型中等，作案時戴黃色的鴨舌帽與黑色口罩，穿黑色外套與棕色褲子。

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