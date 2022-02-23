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紐約皇后區當街推倒亞裔婦 男嫌被捕控攻擊罪

記者牟蘭／紐約報導
布朗涉嫌攻擊亞裔老婦，被警方以攻擊等罪名移送法辦。(市警提供)
布朗涉嫌攻擊亞裔老婦，被警方以攻擊等罪名移送法辦。(市警提供)

獨居韓裔老婦(Younghee Choe，音譯)今年1月在皇后區街頭被人惡意推倒，導致她的臉部與脖子都有挫傷，尤其是右眼腫脹，受訪時一度無法睜開；案件發酵後，引起多位民選官員的關注，紐約市警於22日逮捕嫌犯，以攻擊與騷擾罪名移送法辦，至截稿前尚未有仇恨犯罪的指控。

影音來源：紐約市警提供

根據市警112分局消息，一名75歲的韓裔老嫗，於1月12日下午1時30分，在位於森林小丘皇后大道交77大道附近，被一名陌生男子推倒，導致她的脖子與臉部有挫傷，被警方送往附近醫院救治，情況穩定。

崔英熙受訪時表示，她目前在皇后區獨居，已記不清楚案發細節，只記得她外出時，被人推倒，隨後失去知覺，「因為我完全摔倒了，所以記不起他的臉，我幾乎要死了」；她說，自己並不清楚對方搶劫她的原因，也不認為對方計畫打劫她。

案件發酵一個月後，警方於22日下午2時左右，逮捕了報住在皇后區Winchester大道的30歲嫌犯布朗(Trehvahn Brown)，以攻擊與騷擾罪名移送法辦。

這起案件引起多位民代的關注，皇后區區長理查茲(Donovan Richards)表示，要求仇恨犯罪小組介入，以仇恨犯罪偵辦此案；國會眾議員孟昭文、選區包括森林小丘的市議員舒曼琳(Lynn Schulman)與州眾議員羅森塔爾(Daniel Rosenthal)等發表共同聲明，支持受傷的崔英熙，要求嚴懲此案。

對於這起攻擊案，警方表示，初步調查顯示嫌犯為隨機作案，目前尚無證據證實這起案件涉及仇恨犯罪。

崔英熙日前在於森林小丘被一名陌生男子推倒，面部多處受傷。(ABC視頻截圖)
崔英熙日前在於森林小丘被一名陌生男子推倒，面部多處受傷。(ABC視頻截圖)

皇后區 仇恨犯罪 韓裔

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