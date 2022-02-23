亞裔男莫名被打 仇恨犯罪小組調查

亞裔男子曼哈頓中城無故被打，非洲裔男子遭通緝。(市警提供)

曼哈頓中城近日發生一起攻擊案件，一名亞裔 男子在街上行走時無故遭一非洲裔男子毆打，輕傷送醫；現市警仇恨犯罪小組(Hate Crime Task Force)介入調查。

警方表示，案件發生在本月9日晚8時10分左右，在西35街交五大道附近，一非洲裔男子接近一名52歲的亞裔受害者，當時他正在街上行走。

警方稱，二人此前並不相識，但嫌犯卻無故毆打受害者的臉部，導致其鼻子流血；作案後嫌犯沿西35街步行向西逃逸。

轄區市警和急救人員趕到現場，將受害者送往紐約大學醫學 中心(New York University Medical Center)，情況穩定。

根據警方22日公布的案發地監控錄像顯示，嫌犯最後一次被看到時身穿著一件正面印有圖案的深色連帽運動衫，深色夾克和深色褲子，留有小鬍子。

警方呼籲民眾，若看到和圖片中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。