法拉盛嫌犯破解上鎖門入室盜竊 犯案多起得手逾12萬元

嫌犯破解上鎖的門後進入居民住宅，犯案多起前後共盜走超過12萬財物。(市警提供)

皇后區法拉盛 轄區市警109分局近日發生一系列入室盜竊案，竊賊破解上鎖的門進入居民家中，在短短一個月內警方已接獲七起相關報案，竊賊前後共盜走超過12萬1900元財物；警方21日公布嫌犯照片和影片，呼籲知情者提供線索。

根據警方消息，第一起入室盜竊案發生在1月18日下午約1時30分﻿，一名男性嫌犯破解已上鎖的門進入170 Place交Livthonia大道的居民宅，在破門後警鈴大響，嫌犯隨著朝著不知名的方向逃離現場，尚不清楚有多少財物遭盜。

第二起案件發生在1月26日下午約3時，一名74歲男性住戶回到其位於35大道與164街的住家後，發現家中財物不翼而飛；經警方調查後，當日早11時30分，男性嫌犯進入住宅，取出總價值約8萬元的電子產品和珠寶，接著步行逃離現場。

第三起案件則是在1月31日晚9時，38歲女性返回位於159街和Laburnum大道的家中，同樣發現財物不見；警方發現當天早上約8時15分，三名不知名嫌犯透過同樣手法，進入上鎖的居民宅，盜走個人物品和珠寶共價值2萬2000元。

2月1日一名38歲女性在晚11時返回45大道和169街的住宅，發現財物被盜；報警後發現同日下午2時，一名男性進入住宅後盜走珠寶和個人財物共價值1400元，嫌犯得手後步行離開現場。

嫌犯接下來又用同樣的手法，分別在2月4日、14日和16日傍晚進入三戶不同居民宅，前後盜走價值1萬6000元、2500元的珠寶、電子產品和個人物品，在進入最後一個居民宅時，住宅警鈴大響後嫌犯逃離現場。

警方表示，警方共接獲有嫌犯利用相同的犯罪手法先後犯案七起，根據目擊者表示，男嫌年約25至35歲；法拉盛轄區109分局已對此立案並展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。